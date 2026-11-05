Patlayan elektrik hattı geceyi aydınlattı

Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi 2. Çevre Yolu üzerinde bir elektrik hattında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı patlatma oldu. Patlama ile beraber çıkan sesler ve kıvılcımlar paniğe de neden oldu.

Patlamalar elektrik akımının kesilmesi ile sona erdi. Elektrik hattının onarımı için durum ilgili kurumlara bildirildi.

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