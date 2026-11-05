Patlayan elektrik hattı geceyi aydınlattı
00:48, 05/11/2026, Perşembe
IHA
Patlamalar elektrik akımının kesilmesi ile sona erdi.
Adıyaman’da, elektrik hattında meydana gelen patlama geceyi aydınlattı.
Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi 2. Çevre Yolu üzerinde bir elektrik hattında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı patlatma oldu. Patlama ile beraber çıkan sesler ve kıvılcımlar paniğe de neden oldu.
Patlamalar elektrik akımının kesilmesi ile sona erdi. Elektrik hattının onarımı için durum ilgili kurumlara bildirildi.
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