Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı
15:23, 04/11/2026, Çarşamba
IHA
Adıyaman
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı İlçesi Tecirli Yol Kavşağında sürücüsü öğrenilemeyen 02 AG 490 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta hasar oluştu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Başlıklar :adıyamangölbaşıtrafik kazası