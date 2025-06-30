Gassal dizisi Avrupa'yı da salladı: Baki'ye uluslararası ödül

Yayınlanan ilk sezonun ardından, karakter hikayelerinden dizi müziklerine kadar birçok alanda izleyicinin beğenisini kazanan 'Gassal', 2. sezonu ile de izleyiciden tam not almıştı. Dizide

Yayınlanan ilk sezonun ardından, karakter hikayelerinden dizi müziklerine kadar birçok alanda izleyicinin beğenisini kazanan 'Gassal', 2. sezonu ile de izleyiciden tam not almıştı. Dizide

Hayatın en büyük gerçeklerinden olmasına rağmen toplum tarafından yüzleşmekten kaçınılan bir olgu olan "ölüm" kavramını, gassallık yaparak hayatını sürdüren Baki karakterinin trajikomik hayat hikayesi üzerinden anlatan "Gassal" geçtiğimiz sezonu iddialı yapımları arasına girmişti.

Dizide yaptığı iş dolayısıyla insanlar tarafından ön yargıyla yaklaşılan ve ötekileştirilen "Gassal Baki" karakteri ile izleyici karşısına çıkan ve rolünü izleyiciye başarılı bir şekilde yansıtan Ahmet Kural, oyunculuk performansı ile oldukça beğenilmişti.