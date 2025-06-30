Gassal dizisi Avrupa'yı da salladı: Baki'ye uluslararası ödül

TRT’nin dijital platformu tabii’de yayınlanan ve büyük yankı uyandıran 'Gassal' dizisinin başrol oyuncusu Ahmet Kural, oynadığı 'Baki' karakteriyle İtalya’dan ödülle döndü.
Sezonu iddialı yapımlarından
Hayatın en büyük gerçeklerinden olmasına rağmen toplum tarafından yüzleşmekten kaçınılan bir olgu olan "ölüm" kavramını, gassallık yaparak hayatını sürdüren Baki karakterinin trajikomik hayat hikayesi üzerinden anlatan "Gassal" geçtiğimiz sezonu iddialı yapımları arasına girmişti.
Dizide yaptığı iş dolayısıyla insanlar tarafından ön yargıyla yaklaşılan ve ötekileştirilen "Gassal Baki" karakteri ile izleyici karşısına çıkan ve rolünü izleyiciye başarılı bir şekilde yansıtan Ahmet Kural, oyunculuk performansı ile oldukça beğenilmişti.