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Gassal dizisi Avrupa'yı da salladı: Baki'ye uluslararası ödül

Gassal dizisi Avrupa'yı da salladı: Baki'ye uluslararası ödül

16:0930/06/2025, Pazartesi
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Ahmet Kural İtalya'da ödül aldı.
Ahmet Kural İtalya'da ödül aldı.

TRT’nin dijital platformu tabii’de yayınlanan ve büyük yankı uyandıran 'Gassal' dizisinin başrol oyuncusu Ahmet Kural, oynadığı 'Baki' karakteriyle İtalya’dan ödülle döndü.

TRT'nin dijital platformu
tabii
'nin iddialı yapımlarından
"Gassal"
son döneme damga vuran yapımlar arasına girmişti.

Yayınlanan ilk sezonun ardından, karakter hikayelerinden dizi müziklerine kadar birçok alanda izleyicinin beğenisini kazanan 'Gassal', 2. sezonu ile de izleyiciden tam not almıştı. Dizide
"Baki"
karakteri ile izleyici karşısına çıkan başrol oyuncusu Ahmet Kural, İtalya'da düzenlenen küresel dizi festivalinde ödüle layık görüldü.


Sezonu iddialı yapımlarından


Hayatın en büyük gerçeklerinden olmasına rağmen toplum tarafından yüzleşmekten kaçınılan bir olgu olan "ölüm" kavramını, gassallık yaparak hayatını sürdüren Baki karakterinin trajikomik hayat hikayesi üzerinden anlatan "Gassal" geçtiğimiz sezonu iddialı yapımları arasına girmişti.


Dizide yaptığı iş dolayısıyla insanlar tarafından ön yargıyla yaklaşılan ve ötekileştirilen "Gassal Baki" karakteri ile izleyici karşısına çıkan ve rolünü izleyiciye başarılı bir şekilde yansıtan Ahmet Kural, oyunculuk performansı ile oldukça beğenilmişti.




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