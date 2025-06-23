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Gassal hayranlarını sevindiren gelişme: Bugünden itibaren başlıyor

Gassal hayranlarını sevindiren gelişme: Bugünden itibaren başlıyor

09:1723/06/2025, Pazartesi
AA
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Gassal dizisi sevilerek izleniyor.
Gassal dizisi sevilerek izleniyor.

Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii’de büyük yankı uyandıran orijinal yapım "Gassal", yakında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, senaryosunu Sümeyye Karaarslan'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturuyor.


Başrolleri Ahmet Kural ile ikinci sezon kadın gassal rolüyle diziye katılan Hande Soral paylaşıyor.


Her gün TRT 1'de izlenebilecek


Kara komediyle dramı bir araya getiren dizinin ilk sezonunda müzisyen Şahin Kendirci ve orkestrası "Bana Sor" ve "Yıkılmışım Ben" adlı eserleri seslendirirken, ikinci sezonda ise müzisyen Bayhan ve orkestrası "Yol Arkadaşım", "Salını Salını" ve "Rüzgar" isimli şarkıları yorumluyor.


Hikayesi ve etkileyici oyuncu performansıyla izleyicinin beğenisini kazanan yapım, bugünden itibaren hafta içi her gün TRT 1'de izlenebilecek.




#Ahmet Kural
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