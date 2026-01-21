Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD Başkanı Trump: Grönland konusunda askeri seçenek gündemde değil

ABD Başkanı Trump: Grönland konusunda askeri seçenek gündemde değil

20:5421/01/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland konusunda askeri seçeneğin gündemde olmadığını belirterek, Danimarka’nın bu konuda en iyi kararı vereceğine inandığını söyledi. Davos’taki Dünya Ekonomi Forumu kapsamında konuşan Trump, Grönland’ın satın alınmasına yönelik müzakerelere açık olduklarını ancak zor kullanmayı düşünmediklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland konusunda askeri seçeneğin gerekli olacağını düşünmediğini belirterek, Danimarka'nın bu konuda en iyi kararı vereceğine inandığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Davos'ta düzenlenen 56. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, Grönland ile ilgili soru üzerine, "Askeri seçenek gündemde değil, bunun gerekli olacağını sanmıyorum. İnsanların bu konuda en iyi kararlarını vereceklerini düşünüyorum ve bunun gerekli olmayacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, forumda bugün yaptığı konuşmada, Grönland'ın satın alınması konusunda Danimarka ile müzakerelere başlamak istediklerini ve buraya sahip olmak için zor kullanmayı düşünmediklerini söylemişti.


#ABD
#Donald Trump
#Grönland
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Togg T6 ne zaman satışa sunulacak? Çıkış tarihi belli oldu mu? Yeni Togg T6 modeliyle ilgili tüm detaylar