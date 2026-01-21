Yeni Şafak
Trump 'kesin emir verdim' diyerek duyurdu: 'Suikasta uğrarsam haritadan silin'

08:3921/01/2026, Çarşamba
AA
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "kendisine yönelik suikast tehditlerini" gerçekleştirmeyi denemesi halinde "onların yeryüzünden silinmesi" için "çok kesin talimatlar" verdiğini belirtti.

Trump, ikinci kez göreve geldiği başkanlığının ilk yıl dönümünde News Nation kanalına verdiği röportajda, ABD'nin iç ve dış gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın "kendisine yönelik suikast tehditlerini" hayata geçirme ihtimalini değerlendiren Trump, "Herhangi bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak. Onları kesinlikle çok sert vuracağım" dedi.

Bu konuda çok kesin talimatlar verdiğini aktaran Trump, "Bir şey olursa onları yeryüzünden silecekler" şeklinde konuştu.

Trump, İran'ın kendisine yönelttiği suikast tehditleri konusunda ayrıca eski Başkan Joe Biden'ı yeterince karşılık vermemekle suçladı.

"Minnesota'da İsyan Yasası'na şimdilik gerek yok"

Trump, göçmenlere yönelik operasyonlar nedeniyle protestolara sahne olan Minnesota eyaletinde devreye sokabileceğini belirttiği İsyan Yasası'na ilişkin de konuştu.

İsyan Yasası'na "şimdilik ihtiyaç olmadığını" dile getiren Trump, "gerektiğinde" ise uygulamaya koyacağını kaydetti.

Trump, yasayı yürürlüğe koymanın "mahkeme sistemini baypas edeceğini" ve "hayatı çok daha kolaylaştıracağını" ifade etti.


