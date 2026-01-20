Trump Macron’un özel mesajını sosyal medyadan yayınladı: 'Dostum ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum'

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’ya şarap vergisi tehdidinin hemen ardından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan gelen özel bir cep telefonu mesajını Truth Social hesabında paylaşarak diplomatik kuralları bir kez daha hiçe saydı. Mesaj, Trump’ın Fransa’ya yönelik “şarap vergisi” tehdidinin hemen ardından geldi. Trump ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı'nın mesajından sonra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de kendisine gönderdiği mesajı paylaştı.
Macron mesajında, Suriye konusundaki görüş birliğini vurgularken, Trump’ın Grönland hamlesini anlayamadığını itiraf ediyor ve Paris’te kapsamlı bir diplomatik zirve teklifinde bulunuyor.
Mesajda “Dostum, Suriye konusunda tamamen aynı çizgideyiz. İran konusunda harika işler yapabiliriz. Ancak Grönland konusunda ne yaptığını anlamıyorum. Hadi harika şeyler inşa etmeye çalışalım” yer aldı.
Paris’te dev zirve ve veda yemeği teklifi
İfşa edilen mesajın devamında Macron, Davos Zirvesi sonrası için Trump’a kapsamlı bir diplomatik plan sundu.
Zamanlama çok manidar
Mesajın Trump tarafından paylaşılması, Fransa’nın “Barış Kurulu”na katılmadığı gerekçesiyle şarap ve şampanyalara yüzde 200 vergi tehdidinin hemen ardından gerçekleşti.
Trump’ın bu paylaşımı, baskı politikasının işe yaradığını göstermek amacıyla yorumlandı. Macron’un “Dostum” hitabıyla başlayan uzlaşmacı tonu, Paris’in tansiyonu düşürmeye çalıştığını gösteriyor.
NATO Genel Sekreteri'nin mesajını da paylaştı
Trump, Fransa Cumhurbaşkanı'nın mesajından sonra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de kendisine gönderdiği mesajı paylaştı.
Rutte'nin mesajında “Sevgili Donald, Suriye'de neler başardığın inanılmaz. Davos'taki medya bağlantılarımı kullanarak orada, Gazze'de ve Ukrayna'da yaptıklarını öne çıkaracağım. Grönland için bir yol bulmaya kararlıyım. Seni görmek için sabırsızlanıyorum” dediği görüldü.
Grönland, Kanada ve Venezuela'nın ABD toprağı olduğu harita
Trump, sosyal medyadan paylaştığı bir başka görselle de tartışma oluşturdu. Paylaşılan görselde masasında oturan Trump'ın yanındaki Grönland, Kanada ve Venezuela'nın ABD toprağı olarak görüldüğü bir harita dikkat çekti.
Grönland'dan vazgeçmiyor
Trump, kendisinin ABD Bayrağı taşıdığı, yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun önünde “Grönland. ABD toprağı” tabelası yanında yürüdüğü bir görsel paylaştı.