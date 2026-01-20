Trump Macron’un özel mesajını sosyal medyadan yayınladı: 'Dostum ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum'

Macron mesajında, Suriye konusundaki görüş birliğini vurgularken, Trump’ın Grönland hamlesini anlayamadığını itiraf ediyor ve Paris’te kapsamlı bir diplomatik zirve teklifinde bulunuyor.

Mesajda “Dostum, Suriye konusunda tamamen aynı çizgideyiz. İran konusunda harika işler yapabiliriz. Ancak Grönland konusunda ne yaptığını anlamıyorum. Hadi harika şeyler inşa etmeye çalışalım” yer aldı.

Paris’te dev zirve ve veda yemeği teklifi

İfşa edilen mesajın devamında Macron, Davos Zirvesi sonrası için Trump’a kapsamlı bir diplomatik plan sundu.

Macron'un teklifinde şunlar yer alıyor;

G7 ve Genişletilmiş Zirve: Macron, Perşembe öğleden sonra Paris’te bir G7 toplantısı düzenleyebileceğini belirtti. Bu toplantıya Ukraynalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları davet etme önerisi de mesajda yer aldı.

Veda yemeği: Macron, Trump ABD’ye dönmeden önce Perşembe akşamı baş başa bir yemek teklifinde bulundu.

Zamanlama çok manidar

Mesajın Trump tarafından paylaşılması, Fransa’nın “Barış Kurulu”na katılmadığı gerekçesiyle şarap ve şampanyalara yüzde 200 vergi tehdidinin hemen ardından gerçekleşti.

Trump’ın bu paylaşımı, baskı politikasının işe yaradığını göstermek amacıyla yorumlandı. Macron’un “Dostum” hitabıyla başlayan uzlaşmacı tonu, Paris’in tansiyonu düşürmeye çalıştığını gösteriyor.

NATO Genel Sekreteri'nin mesajını da paylaştı

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı'nın mesajından sonra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de kendisine gönderdiği mesajı paylaştı.

Rutte'nin mesajında “Sevgili Donald, Suriye'de neler başardığın inanılmaz. Davos'taki medya bağlantılarımı kullanarak orada, Gazze'de ve Ukrayna'da yaptıklarını öne çıkaracağım. Grönland için bir yol bulmaya kararlıyım. Seni görmek için sabırsızlanıyorum” dediği görüldü.

Grönland, Kanada ve Venezuela'nın ABD toprağı olduğu harita

Trump, sosyal medyadan paylaştığı bir başka görselle de tartışma oluşturdu. Paylaşılan görselde masasında oturan Trump'ın yanındaki Grönland, Kanada ve Venezuela'nın ABD toprağı olarak görüldüğü bir harita dikkat çekti.

Grönland'dan vazgeçmiyor