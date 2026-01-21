Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü: Terörden arındırılmış Suriye bölgenin istikrarına katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü: Terörden arındırılmış Suriye bölgenin istikrarına katkı sağlayacak

01:5521/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ABD Başkanı Donald Trump - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, bütün unsurlarıyla birlikte kalkınan, terörden arındırılmış, huzurlu bir Suriye’nin bölgenin istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye’nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca DEAŞ ile mücadele ve Suriye’nin hapishanelerindeki DEAŞ’lıların durumu da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün unsurlarıyla birlikte kalkınan, terörden arındırılmış, huzurlu bir Suriye’nin bölgenin istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Erdoğan, Gazze’de barışın tesisine yönelik çabaların devam ettiğini, Türkiye’nin bu konuda ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Barış Kurulu’na daveti nedeniyle ABD Başkanı Trump’a teşekkür etti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Donald Trump
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB AGS 10 bin öğretmen ataması: Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar için sonuçlar ne zaman açıklanacak?