Mübarek Ramazan ayının girmesiyle birlikte, Ümmet-i Muhammed manevi bir havaya büründü. Zira Ramazan, rahmet, mağfiret ve bağışlanma ayıdır. Ramazan ayında oruç tutan Müslümanların merak ettiği konulardan biri de banyo yapmanın orucu bozup bozmadığıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki açıklamaları, oruçlu iken banyo yapmanın dini hükmü hakkında net bilgiler sunmaktadır. Peki, oruçluyken banyo yapılır mı? Banyo yapmak orucu mekruh eder mi, zedeler mi? İşte, o konu hakkında Diyanet'in yanıtı.

Banyo yapmak orucu bozar mı?

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25 [1930-1931]; Müslim, Sıyâm, 76 [1109]). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/199).

Oruçluyken cünüp olmak

Oruçlu iken boy abdesti almak / banyo yapmak orucu bozar mı?

Oruçlu iken boy abdesti almak / banyo yapmak orucu bozar mı? Ağız veya burundan su yutulmadıkça yıkanmakla veya gusül abdesti almakla oruç bozulmaz. Nitekim Hz. Aişe ile Ümmü Seleme validelerimiz, Peygamberimiz (s.a.s.)'in Ramazanda imsaktan sonra boy abdesti almış olduğunu haber vermişlerdir (Buhârî, ”Savm”, 25).

İhtilam olmak, cünüp olarak sabahlamak oruca zarar verir mi?

Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmadığı gibi, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez. Ancak, zorunlu bir durum olmadıkça hemen boy abdesti alınmalıdır.

Cünüp iken sahur yemeği yenebilir mi, oruca niyet edilebilir mi?

Cünüp olan kimsenin elini, ağzını yıkamadan yiyip içmesi uygun görülmemiştir. Ancak elini, ağzını yıkadıktan sonra, boy abdesti almadan sahur yemeği yemesinde bir sakınca yoktur.

Oruçluyken banyo yapmak: Ağız ve burundan su kaçırmamak şartıyla orucu bozmaz.

Yıkanmak orucu bozar mı: Hayır, ağız ve burundan su kaçırmamak şartıyla bozmaz.

Gusül abdesti almak: Orucu bozmaz.

Serinlemek amacıyla duş almak: Orucu bozmaz.

Orucu bozan şeyler nelerdir?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.