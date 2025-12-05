Ünlü spikerlere şok operasyon: Ela Rumeysa, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındı

Ünlü spikerler gözaltına alındı
İstanbul Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonunda, Show TV spikeri Ela Rumeysa Beyaz TV spikeri Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İstanbul’da jandarma ekipleri ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Spiker Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan başka isimlerin de olduğu öğrenildi..
