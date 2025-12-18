Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve İrem Sak İstanbul il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel adreslerinde bulunamadı.

Operasyon kapsamında aranan Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Şeyma Subaşı'nın yurt dışında olmaları sebebiyle haklarında arama kararı çıkarıldı. Ayrıca Hayyam Garipoğlu'nun oğlu ve aynı zamanda Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve iş adamı Burak Ateş hakkında yakalama olduğu ifade edildi.