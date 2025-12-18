Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, Mümine Sena Yıldız ve İrem Sak İstanbul il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Melisa Döngel ve Yusuf Güney aranırken Sena Yıldız isimli şahsın evinde esrar ve öğütme aparatı ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve İrem Sak İstanbul il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel adreslerinde bulunamadı.
Mümine Sena Yıldız isimli şahsın evinde yapılan aramada 5 gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
Operasyon kapsamında aranan Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Şeyma Subaşı'nın yurt dışında olmaları sebebiyle haklarında arama kararı çıkarıldı. Ayrıca Hayyam Garipoğlu'nun oğlu ve aynı zamanda Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve iş adamı Burak Ateş hakkında yakalama olduğu ifade edildi.
Öte yandan tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar dün ifade vermek için adliyeye getirilmişti. İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Sercan Yaşar, savcılıktaki ifadesinin ardından 'etkin pişmanlık hükümlerinden' faydalanarak tahliye edildi.