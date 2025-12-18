Yeni Şafak
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

08:1318/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
İrem Sak, Danla Bilic, Aleyna Tilki
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, Mümine Sena Yıldız ve İrem Sak İstanbul il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Melisa Döngel ve Yusuf Güney aranırken Sena Yıldız isimli şahsın evinde esrar ve öğütme aparatı ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve İrem Sak İstanbul il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel adreslerinde bulunamadı.


Mümine Sena Yıldız isimli şahsın evinde yapılan aramada 5 gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirildi.



KASIM GARİPOĞLU VE BURAK ATEŞ HAKKINDA YAKALAMA EMRİ

Operasyon kapsamında aranan Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Şeyma Subaşı'nın yurt dışında olmaları sebebiyle haklarında arama kararı çıkarıldı. Ayrıca Hayyam Garipoğlu'nun oğlu ve aynı zamanda Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve iş adamı Burak Ateş hakkında yakalama olduğu ifade edildi.


SERCAN TAŞAR TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar dün ifade vermek için adliyeye getirilmişti. İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Sercan Yaşar, savcılıktaki ifadesinin ardından 'etkin pişmanlık hükümlerinden' faydalanarak tahliye edildi.




#aleyna tilki
#danla bilic
#irem sak
