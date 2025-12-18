Habertürk’ün eski Ana Haber sunucusu ve eski Genel Müdürü Veyis Ateş İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

Ateş’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alınacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim'de başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında, bugün 10 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Üç isim hakkında yakalama kararı

Aleyna Tilki, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve İrem Sak'ın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındığı, adreslerinde bulunmayan Cihan Şensözlü, Melisa Döngel ve Yusuf Güney için arama başlatıldı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Öte yandan, şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Dört ünlü serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İrem Sak, Aleyna Tilki, Danla Bilic ve Senna Yıldız, Adli Tıp'ta kan ve saç örneği verip serbest kaldı.

Aleyna Tilki'nin avukatından açıklama

Aleyna Tilki'nin avukatı Ayşegül Mermer, "Aleyna Tilki bugün bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Şu an edindiğim bilgilere göre yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Şu an için size verebileceğim başka bir teyitli ve resmi bilgi yoktur. İlerleyen saatlerde teyitli bilgiler sizlere verilecektir ve kamuoyunu aydınlatmak ve masumiyet karinesini korumak adına teyitli bilgilerden sonra resmi bir açıklama yapılacaktır. Aleyna Hanım burada." dedi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile spiker Ela Rümeysa Cebeci ve kanal çalışanı Ebru Gülan uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Ersoy ve Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif çıkmıştı.

Aynı operasyonda gözaltına alınan Gizem Aybaktı, Buse Öztay, Elif Kılınç ve Dilara Yıldız ise yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

İtirafçı oldu

Sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar da tutuklanmış, savcıya ifadeye verdikten sonra "etkin pişmanlık hükümlerinden" faydalanarak tahliye edilmişti.

Soruşturmayla ilgili iş insanları Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında da, "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

Soruşturma kapsamında, iş adamları Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik tutuklanmıştı.

Birçok ünlü isim gözaltına alınmıştı

Ünlülere 8 Ekim tarihinde yapılan operasyonda ise; sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat, şarkıcı İrem Derici, oyuncu Kubilay Aka, oyuncu Kaan Yıldırım, şarkıcı Hadise Açıkgöz, oyuncu Berrak Tüzünağaç, sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan Mutaf, oyuncu Demet Evgar Babataş, oyuncu Zeynep Meriç Aral Keskin, oyuncu Özge Özpirinçci, oyuncu Mert Yazıcıoğlu, avukat Feyza Altun, sunucu Defne Samyeli'nin kızları Derin Talu ve Deren Talu, şarkıcı Ziynet Sali, oyuncu Birce Akalay, tiyatro oyuncusu Metin Akdülger ve oyuncu Ceren Moray Orcan gözaltına alınmıştı.

Bu isimlerden kan ve saç örnekleri alınarak uyuşturucu testi yapılmıştı. Yapılan analizlerde Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay'ın saç örneklerinde kokain, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kan örneklerinde "THC-COOH" adlı uyuşturucu madde tespit edilmişti.

Saç ve kan örneklerinde herhangi bir madde tespit edilmedi

Testlerde, Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter'in kan ve saç örneklerinde yeşil reçeteyle temin edilen tıbbi ilaç etken maddelerine rastlanmıştı.

Analizlerde, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz, Özge Özpirinçci Yamantürk'ün saç ve kan örneğinde herhangi bir madde tespit edilmemişti.

Ateş, Peker'in iddiası sonrası istifa etmişti

2021 yılında Sedat Peker, Veyis Ateş’in Türkiye ve ABD tarafından aranan iş adamı Sezgin Baran Korkmaz ile arabuluculuk yapmak için Korkmaz’dan avanta istediğini iddia etti. Korkmaz ise elinde Ateş’in kendisinden 10 milyon avro istediği ses kayıtlarının olduğunu belirtti. İddiaların ardından Veyis Ateş, yorum yapmaktan kaçındığı birkaç günün ardından Habertürk TV’deki görevinden istifa etti.







