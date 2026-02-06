Yeni Şafak
Lisede akran dehşeti! Omuriliğini ve çenesini kırmışlardı: 4 şüpheli tutuklandı

6/02/2026, Cuma
Lise öğrencisi, okul önünde planlı saldırıyla hastanelik oldu.
Eskişehir’de bir lisede yaşanan akran şiddeti dehşete düşürdü. Sınıf arkadaşı tarafından tuzak kurulan 11. sınıf öğrencisi muştayla ağır yaralandı, omuriliği ve çenesi kırılan genç iki ay sıvıyla beslenecek. Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Odunpazarı ilçesinde, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 11. sınıfta eğitim gören K.N. Altınkama'nın sınıf arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından çıkan kavgada darbedilerek omuriliğinde ve çenesinde kırıklar oluşması üzerine gözaltına alınan 18 yaşından küçük şüpheliler Y.Z. ile A.L, O.G. ve E.İ.A'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.

Başsavcılığın itirazının ardından 4 şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince tekrar gözaltına alınan Y.Z, A.L, O.G. ve E.İ.A'nın sevk edildiği mahkemece tutuklanmasına hükmedildi.

Pusu kurup okul önünde dövdüler

3 Şubat'ta, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 11. sınıfta eğitim gören K.N. Altınkama ile sınıf arkadaşı Y.Z. arasında beden eğitimi dersinde birbirine top atma meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, Y.Z, daha sonra öğle yemeği arasında Altınkama'yı konuşmak için okulun önüne çağırmıştı.

Bu sırada Altınkama, Y.Z. ile A.L, O.G. ve E.İ.A. tarafından darbedilmiş, ensesi ve çenesine darbe alan çocuk, bölgedeki polis ekiplerinin kavgaya müdahale etmesiyle kurtarılmıştı.

İhbar üzerine liseye gelen sağlık ekibi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Altınkama'yı ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırmış, burada tedavi altına alınan öğrenci, omuriliğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmişti.

"Başkalarının çocuklarının canı da yanmasın"

İki çocuk babası Cahit Altınkama, kavgaya polislerin zamanında müdahalesiyle oğlunun ölümden döndüğünü söyledi.

Oğlunun öldüresiye darbdildiğini belirten Altınkama,
"Şu anda 2 ay sıvıyla beslenecek. Çok üzgünüm. Bu çocuklar daha önce de vukuatlıymış. Oğlum şu anda burada kaç gün kalacak, onu da bilmiyorum. Eğer müdahale etmeseler daha da vurmaya devam edeceklermiş. Polisler zor almışlar. Bu kadar kini, hıncı benim aklım almıyor. Biz de genç olduk, biz de okuduk. Biz hiç böyle bir dönem görmedik. Ben buna bir önlem alınmasını istiyorum, nasıl olur bilmiyorum. Devlet büyüklerimizden rica ediyorum. Başkalarının çocuklarının canı da yanmasın"
diye konuştu.


