Yine bir akran zorbalığı: 17 yaşındaki lise öğrencisini alıkoyup takside darbettiler

26/01/2026, Pazartesi
DHA
Adana’da çevrim içi oyunda başlayan tartışma kabusa dönüştü. Yemek bahanesiyle buluşmaya çağrılan 17 yaşındaki lise öğrencisi otomobilde alıkonulup darbedildi, saldırı anları kayda alındı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Adana’da çevrim içi oyunda çıkan tartışma şiddetle sonuçlandı.

Yemek yeme bahanesiyle buluşmaya davet etti

Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde oturan lise öğrencisi R.G., bir süre önce çevrim içi oyundan tanıştığı Miraç Taylan A. ile arkadaş oldu. Oyun oynadıkları sırada R.G., iddiaya göre; Miraç Taylan A.'ya küfretti. Bu duruma sinirlenen Miraç Taylan A., aradan zaman geçtikten sonra R.G.'yi yemek yeme bahanesiyle buluşmaya davet etti. R.G., 29 Aralık'ta buluşma yeri olan Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'ndeki alışveriş merkezine gitti. Yanındaki H.A.D. ile bekleyen Miraç Taylan A., tartıştığı R.G.'yi zorla Yiğit A.'nın taksisine bindirip, bölgeden uzaklaştı.

Arka koltukta darbettiler

Şüpheliler, R.G. ile birlikte boş bir araziye gitti. Otomobili durduran şüphelilerden arka koltuktaki H.A.D., R.G.'yi darbetti. Ön koltuktaki Miraç Taylan A. da bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.


Görüntülerde; R.G.'nin ağlayarak, özür dilediği anlar yer aldı. H.A.D., tokat ve yumruklarla darbettiği R.G.'nin otomobilden inmesine izin verdi. Araçtan inen R.G., koşarak bölgeden ayrıldı.

Şüpheliler yakalandı

Ailesine durumu anlatan R.G., polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin evlerine baskın yaptı. H.A.D., Miraç Taylan A. ve Yiğit A., saklandıkları evlerde gözaltına alındı.

Tutuklandılar

Emniyete götürülen şüpheliler, konunun bu kadar büyüyeceğini düşünmediklerini, pişman olduklarını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A.D., Miraç

Taylan A. ve Yiğit A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

