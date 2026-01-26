Yine bir akran zorbalığı: 17 yaşındaki lise öğrencisini alıkoyup takside darbettiler

Yemek yeme bahanesiyle buluşmaya davet etti

Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde oturan lise öğrencisi R.G., bir süre önce çevrim içi oyundan tanıştığı Miraç Taylan A. ile arkadaş oldu. Oyun oynadıkları sırada R.G., iddiaya göre; Miraç Taylan A.'ya küfretti. Bu duruma sinirlenen Miraç Taylan A., aradan zaman geçtikten sonra R.G.'yi yemek yeme bahanesiyle buluşmaya davet etti. R.G., 29 Aralık'ta buluşma yeri olan Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'ndeki alışveriş merkezine gitti. Yanındaki H.A.D. ile bekleyen Miraç Taylan A., tartıştığı R.G.'yi zorla Yiğit A.'nın taksisine bindirip, bölgeden uzaklaştı.