Çanakkale'de akran zorbalığı: 25 dakika nefessiz kaldı

'ÖNCEYE DAYALI BİR HUSUMET YOK'

Çimendere, "Aynı şekilde düşürülmeden evvel de 5-6 yumruk darbesinin uygulanması gibi bir durum söz konusu. 2 çocuk arasında önceye dayalı bir husumet yok. Çocukların haricen başka arkadaşlarıyla yaşadıkları bir problem de yok. Yaşanan bu olayı 'Çocuklar arası kavga' ya da 'akran zorbalığı' deyip, geçiştirmeyelim. Bu tür olaylar durumun, konunun, boyutun nerelere kadar ulaşabileceğine göz önünde bulundurmamızı sağlasın. Lütfen çocuklarımıza bu bilinci aşılayalım ya da rehabilite olma imkanı sağlayalım. Hastanede müvekkilime yapılmış birtakım tetkikler var. Henüz raporlanmadı ve bununla ilgili dakikalık oran değişiklik arz edebilir. Ancak doktoruyla yaptığımız görüşmeler neticesinde M.D.Y.'nin yaklaşık 25 dakika boyunca oksijen gitmediği sözlü olarak tespit edildi" diye konuştu.