Yine akran zorbalığı: Sallanıp yere fırlatılan Güney beyin kanaması geçirdi

Oğlunun durumunun iyiye gittiğini belirten Burak N., “Beyin kanaması durmuş vaziyette. Konu beyin olunca biraz daha temkinli olmak gerekiyor. Takibi devam ediyor, 20-25 gün daha takiple ilaç tedavisiyle devam edecek. Bir de bu olayın psikolojik olarak travmatik bir kısmı var. Onun için de normal hayata döndükten sonra başlayacağız" ifadelerini kullandı.