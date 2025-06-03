Yine akran zorbalığı: Sallanıp yere fırlatılan Güney beyin kanaması geçirdi

Samsun'un Atakum ilçesinde iki çocuk tarafından parkta ellerinden ve kollarından tutulup fırlatılan 7 yaşındaki Güney N., beyin kanaması geçirdi. Küçük çocuğun babası çocukların ciddi yaptırımla karşılaşması gerektiğini dile getirdi.
Büyükkolpınar Mahallesi Alaçam Caddesi'ndeki bir sitede anne G.Y., oğlu Güney N.’yi halı sahada oynarken başına futbol topu geldiğini belirterek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü.
Tedaviye alınan Güney’in, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.
Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, sitede oturan çocuklardan aldığı ifadede, iki çocuğun Güney N.’yi salıncakta sallarken düşürdüğünü söylediği belirtildi.
Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, K.Ç. (13) ve Y.Y.G.’nin (14), Güney N.’nin bacaklarından ve ellerinden tutup salladıktan sonra yere fırlattıklarını tespit etti.
Gözaltına alınan Y.Y.G. ve K.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güney'in ise durumunun iyi olduğu hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Hazırlanan adli tıp raporunda, olayı gerçekleştiren K.Ç. ile Y.Y.G.’nin, “Zeka geriliği veya psikiyatrik sendrom bulgusuna rastlanmadığı, işlediği iddia olunan 'Kasten yaralama' fiilin savunma ve tartışmasını gerekli şekilde yapabildiği gibi kapsam ve sonuçlarını da yeterince anlayabildiği, zeka ve ruhsat gelişiminin yaşına uygun olduğu anlaşıldı.” denildi.
"KRİMİNAL SUÇLULARA DÖNÜŞEBİLİR"
Güney N.’nin babası Burak N., olayım oyunla başladığını belirtip “Yapı olarak da büyük çocukların, güçlerini gösterdikleri bir hareket kötü son buldu. Böyle olmasını istemezdik. Bu olayın finalinin kötü biteceği zaten belliydi. Bir yandan şanslı, bir yandan ise şanssızız" dedi.
Çocukların ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösteren baba Burak N., "Ebeveynlerinin de büyük sorumlulukları var. Duyduğumuz kadarıyla aklı başında insanlar, cahil insanlar değil. Umarım hukuki olarak gereken cezayı alırlar. Bugün burada bu cezayı almayanlar ilerinin kriminal suçlularına dönüşebilir. Bu da tehlikeli. Ciddi bir yaptırımla karşılaşmaları gerekir” diye konuştu.
Oğlunun durumunun iyiye gittiğini belirten Burak N., “Beyin kanaması durmuş vaziyette. Konu beyin olunca biraz daha temkinli olmak gerekiyor. Takibi devam ediyor, 20-25 gün daha takiple ilaç tedavisiyle devam edecek. Bir de bu olayın psikolojik olarak travmatik bir kısmı var. Onun için de normal hayata döndükten sonra başlayacağız" ifadelerini kullandı.