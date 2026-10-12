Polisin 'dur' ihtarına uymadı: Yediği cezayı görünce yere yatıp 'Dershane param gidecek' gidecek diye ağladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin devriye ve yol uygulaması yaptığı sırada hareketli anlar yaşandı. Köşk Mahallesi Talas Bulvarı üzerinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 17 yaşındaki Y.K., idaresindeki 38 AKA 417 plakalı hafif ticari araçla gaza basarak kaçmaya başladı. Emniyet güçlerinin yaklaşık 30 dakika süren amansız takibi, Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde kurulan barikatla son buldu.

Araçtan indirilen Y.K.'nin yapılan kimlik ve ehliyet denetiminde, 18 yaşını doldurmasına yalnızca 4 gün kaldığı ve mevcut ehliyetinin otomobil kullanmak için yetersiz olduğu tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerince genç sürücüye toplam 335 bin TL idari para cezası uygulandı.

KENDİNİ YERE ATTI AĞLAMAYA BAŞLADI

Uygulanan dev ceza miktarını öğrenmesiyle neye uğradığını şaşıran Y.K., olay yerinde sinir krizi geçirdi. Gözyaşları içinde polis ekiplerine yalvaran ve kendisini kaydeden basın mensuplarına içini döken genç sürücü şu ifadeleri kullandı:

"Ağabey borcumuz vardı bizim, tüm çalıştığım gidecek. Dershane param gidecek."

Gözyaşlarına boğulan genç sürücü polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılırken, kullanılan hafif ticari araç ise çekici yardımıyla yedi emin otoparkına kaldırıldı