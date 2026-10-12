İstanbul Boğazı'nda son anda önlenen facianın kıyıdan çekilmiş yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Boğazı'nda seyir halinde bulunan dev bir gıda ve kimyasal maddeler taşıyan tanker, kıyıdaki vatandaşlara ve bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Bulgaristan’ın Varna Limanı'ndan yüklediği 6 bin tonluk bitkisel yağ ile İtalya'nın Monopoli Limanı'na doğru yol alan Malta bayraklı "IVYAN" isimli tanker, Boğaz geçişi sırasında Kanlıca önlerinde henüz belirlenemeyen bir teknik arıza nedeniyle kontrolden çıktı.

KANLICA İSKELESİ'NİN DİBİNE KADAR SÜRÜKLENDİ

Dümen arızası veya akıntı nedeniyle kıyı şeridine doğru tehlikeli bir biçimde sürüklenmeye başlayan dev gemi, Kanlıca Vapur İskelesi ile boğazın simgesi olan tarihi yalıların bulunduğu alana metreler kala yaklaştı. Olası bir çarpışma veya karaya oturma felaketine karşı gemi mürettebatı uzun süre acil durum düdüğü çalarak çevredeki deniz araçlarını ve vatandaşları uyardı.

Kıyıya çarpmasına saniyeler kala mürettebatın acil müdahalesiyle demir atan dev tanker, şans eseri karaya veya yapılara çarpmadan durdurulabildi. Olay anında kıyıda bulunan vatandaşların yaşadığı büyük panik ve tankerin yalıların hemen yanı başında durduğu o gerilim dolu dakikalar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yeni ortaya çıkan görüntülerde felaketin eşiğinden dönüldüğü anlar gözler önüne serildi.