İstanbul Boğazı'nda tanker sürüklendi: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Bulgaristan'dan İtalya'ya seyir halinde olan 107 metre boyundaki Malta bayraklı "IVYAN" isimli kimyasal tanker, saat 19.10 sıralarında İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası yaşayarak sürüklenmeye başladı. Geminin acil olarak demir atmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü alarma geçti. Bölgeye KEGM-4, TAHLİSİYE-2, TAHLİSİYE-9 botları ile KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 römorkörleri yönlendirilirken, kaza ve çatışma riskine karşı İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak durduruldu.
Bulgaristan'dan İtalya’ya seyreden kimyasal madde taşıyan Malta bayraklı ‘IVYAN’ isimli gemi, makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerinde sürüklendi. Kıyıya metreler kala durabilen geminin Küçükçekmece’ye çekilerek demirletilmesiyle İstanbul Boğazı’nda askıya alınan gemi trafiği yeniden açıldı.
Olay, saat 19.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden 107 metre boyundaki 'IVYAN' isimli Malta bayraklı, kimyasal madde taşıyan gemi, makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerinde sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait EGM-4, TAHLİSİYE-2, TAHLİSİYE-9 botu, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 römorkörleri sevk edildi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alınırken, sürüklenen gemi Küçükçekmece Demir Sahası'na demirletildi.
Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bulgaristan’dan İtalya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle demir atan IVYAN isimli kimyasal tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-4, TAHLİSİYE-2, TAHLİSİYE-9 Botumuz, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı.
KIYIYA METRELER KALA DURDU
Makine arızası nedeniyle sürüklenen geminin kıyıya metreler kala durduğu anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
KÜÇÜKÇEKMECE'DE DEMİRLETİLDİ
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bulgaristan’dan İtalya’ya seyir halindeyken makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerinde demir atan IVYAN isimli kimyasal tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-7 Römorkörümüz refakatinde Küçükçekmece Demir Sahası’na emniyetle demirletildi" ifadeleri yer aldı.