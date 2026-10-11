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Kartal hata yapmadı: Beşiktaş 2-1 Kocaelispor (ÖZET)

Kartal hata yapmadı: Beşiktaş 2-1 Kocaelispor (ÖZET)

20:54, 11/10/2026, PazarG: Güncelleme: 21:20, 11/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Kartal hata yapmadı: Beşiktaş 2-1 Kocaelispor (ÖZET)
Gol sonrası Beşiktaş takımı.

Milli ara sonrasında Beşiktaş, Süper Lig 7. haftasında konuk ettiği Kocaelispor’u 2-1 mağlup etti. Orkun Kökçü ve Dusan Vlahovic’in golleriyle kazanan siyah-beyazlılar, puanını 15’e yükselterek ikinci sıraya yerleşti. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 7. haftasında Kocaelispor ile sahasında karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleden siyah-beyazlılar, 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Kartal'a üç puanı getiren golleri 18. dakikada Orkun Kökçü ile 31. dakikada Dusan Vlahovic (P) kaydetti. Kocaelispor'un tek golünü 27. dakikada Show attı.

Bu galibiyetle birlikte Beşiktaş puanını 15 yaparak 2. sıraya yükseldi. Siyah-beyazlılar bir sonraki hafta Trabzonspor'a konuk olacak.

Körfez ekibi ise 12 puanla 7. sıraya geriledi. Yeşil-siyahlılar, 8. haftada Göztepe'yi konuk edecek.


BEŞİKTAŞ - KOCAELİSPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Miretti, Cerny, Trossard, Vlahovic.

Kocaelispor: Serhat, Uğur, Emir, Onur, Show, Tayfur, Berkan, Susoho, Metehan, Gonçalo, Agyei.


MAÇTAN DAKİKALAR

17' Murillo’nun savunma arkasına topa hareketlenen Cerny’nin sağ taraftan yerden ortasında Orkun Kökçü, ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi. 1-0

20' Sissoho’nun ceza sahası dışından sert vuruşunda top sağ direkten oyun alanına geri döndü.

25' Agyei’nin pasında ceza sahası içindeki Sissoho’nun sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Nübel, topu kornere çeldi.

27' Sol taraftan Uğur Kaan’ın kullandığı köşe atışında Nübel’in uzaklaştıramadığı topu Show ağlara gönderdi. 1-1

29' Cerny’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrası Djalo, ceza sahası içinde Tayfur’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, penaltı noktasını gösterdi.

31' Penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Vlahovic, meşin yuvarlağı sağ alt köşeden filelere gönderdi. 2-1

İKİNCİ YARI

48 Gelişen atakta savunmanın arkasına sarkan Metehan Altunbaş, kale önünde topa vurmak istedi ancak kaleci Nübel araya girdi. Metehan, altıpas içinde Nübel'in kontrol edemediği ve boşta kalan meşin yuvarlağı tamamlamak istedi ancak top üst direğe çarparak auta çıktı.

51' Miretti'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İlhan Fakılı'nın sert şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

52' Ceza yayının sağından İlhan Fakılı'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta top yan direkten döndü. Dönen topu sol çaprazda önünde bulan Trossard'ın üst üste iki şutunda bu kez kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.


BEŞİKTAŞ - KOCAELİSPOR MAÇ SONUCU

BEŞİKTAŞ - KOCAELİSPOR MAÇ ÖZETİ
Beşiktaş - Kocaelispor maçının özetini izlemek için
TIKLAYIN.

MAÇTAN NOTLAR
- Miretti ilk kez 11'de

Beşiktaş'ın sezon başında renklerine bağladığı İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti, Kocaelispor mücadelesine ilk 11'de başladı.

Bu sezon 3 maçta oyuna sonradan dahil olan Miretti, Körfez ekibi karşısında ilk kez 11'de kendine yer buldu.

Milli arada gerçekleştirilen antrenmanlarda temposuyla dikkati çektiği öğrenilen Miretti, Vincenzo Italiano'dan formayı kaptı.


- Olaitan yedek kulübesinde

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Junior Olaitan, Kocaelispor müsabakasında yedek soyundu.

Bu sezon tüm kulvarlarda oynanan 13 mücadelenin 12'sinde ilk 11'de yer alan Beninli futbolcu, 1-0 kaybedilen Alanyaspor maçına yedek kulübesinde başlamıştı.

Siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon kaptan Orkun Kökçü ve Salih Özcan ile orta sahanın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.


- Karşılaşma öncesinde saygı duruşu

Beşiktaş-Kocaelispor maçı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenler ile bugün Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren vatandaşların anısına ilk düdük öncesinde saygı duruşu yapıldı.


- Taraftardan büyük ilgi

Beşiktaşlı taraftarlar, milli aranın ardından oynanan ilk iç saha maçı olan Kocaelispor müsabakasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde oyunculara tezahüratlarla destek olan siyah-beyazlı futbolseverler, kendilerine ayrılan alanı büyük ölçüde doldurdu. Taraftarlar, ilk düdüğün ardından büyük coşku yaşadı.

Kocaelisporlu taraftarlar da deplasman tribününde tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.


- Orkun Kökçü ligdeki 2. golünü attı

Müsabakada gol perdesini açan Orkun Kökçü, Süper Lig'deki 2. golünü kaydetti.

Bu sezon ligdeki ilk golünü Diyarbakır deplasmanında Amed Sportif Faaliyetler karşısında atan Orkun Kökçü, toplamda ise 5. golüne ulaştı.

Orkun, bu sezonki Avrupa serüveninde ise Midtjylland (2) ve Kauno Zalgiris ağlarını havalandırdı.


- Vlahovic gollerini sürdürdü

Beşiktaş'ın Sırp santrforu Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşısında da gollerine devam etti.

Karşılaşmanın 31. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Vlahovic, takımını 2-1 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

Ligde görev aldığı son 4 maçta da fileleri havalandıran Vlahovic, toplamda 6 gole ulaştı. İlk gollerini Çorum FK maçında hat-trick yaparak atan siyah-beyazlı oyuncu, daha sonra görev aldığı Fenerbahçe ve Amed Sportif Faaliyetler müsabakalarının ardından Kocaelispor'u da boş geçmedi.


- Dolmabahçe'de yine kazandı

Beşiktaş, bu sezon iç sahada aldığı sonuçlarla Dolmabahçe'yi rakipleri için zorlu hale getirmeyi başardı.

Taraftarı karşısında oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş'ın eli boş gönderdiği son takım Kocaelispor oldu.

Siyah-beyazlılar, ligde ve Avrupa'da oynadığı 4'er maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Ligde Eyüpspor, Arca Çorum FK ve Erzurumspor FK'nin ardından Kocaelispor'u yenen Beşiktaş, Avrupa'da da Midtjylland, Hradec Kralove, Kauno Zalgiris ve Olimpik Marsilya'yı yendi.

Siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda 21 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.


- Cerny devam edemedi

Beşiktaş'ta Çek futbolcu Vaclav Cerny, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Karşılaşmanın 38. dakikasında rakip yarı alanda kendini yere bırakan siyah-beyazlı oyuncuya saha içinde hemen müdahale eden sağlık ekibi, teknik heyete Cerny'nin oyundan alınması gerektiğini işaret etti.

Teknik direktör Vincenzo Italiano da 39. dakikada Cerny'yi oyundan alarak İlhan Fakılı'yı sahaya sürdü.


- Kocaelispor'un galibiyet hasreti 13 maça çıktı

Beşiktaş, Kocaelispor ile ligde oynadığı son 13 maçın 12'sinden galip ayrıldı.

Rakibine son olarak 1998-1999 sezonunda İstanbul'da 3-0 kaybeden siyah-beyazlılar, o tarihten bu yana oynadığı mücadelelerde 12 galibiyet, 1 de beraberlik yaşadı.


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Başlıklar :BeşiktaşKocaelisporTrendyol Süper Lig
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