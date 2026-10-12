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KYK burs ve kredi başvuruları başladı

KYK burs ve kredi başvuruları başladı

10:10, 12/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 10:25, 12/10/2026, Pazartesi
AA
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KYK burs ve kredi başvuruları başladı
Milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu... Burs ve kredi başvuru ekranı açıldı

2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a sürecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu.

Başvuruların
e-Devlet
 sistemi üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirilebileceğini açıkladı.

KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri 12 Ekim itibarıyla başladı.

KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.

Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.

Öncelik hakkı bulunan öğrenciler

Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

Gazinin kendisi veya bekar çocukları

Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler

Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular

Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler.


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Başlıklar :KYKkrediburs başvurusu
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