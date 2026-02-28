Yeni Şafak
Ekipler yolu kardan kapalı mahalledeki KOAH hastasına 4,5 saatte ulaştı

09:4928/02/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Yaklaşık 4,5 saat süren bir mücadelenin ardından mahalleye ulaşan sağlık ekipleri, KOAH hastası olduğu belirtilen Bektaş’ın evine gitti.
Erzurum’un Oltu ilçesinde yolu kapanan mahallede rahatsızlanan KOAH hastası, 4,5 saat süren karla mücadele çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Oltu ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Yaylaçayır Mahallesi’nde yaşayan KOAH hastası Şahistan Bektaş (75) rahatsızlandı. Yoğun kar yağışı sonrası yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle oksijensiz kalan Bektaş için 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. Saat 17.00’de yapılan ihbar sonrası harekete geçen sağlık ekipleri, yol kapalı olduğu için mahalleye ulaşamayınca Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri devreye girdi. İş makineleri, kar tabakasının yaklaşık 50 santimetre olduğu yolu temizleyerek ulaşıma açtı.

Yaklaşık 4,5 saat süren bir mücadelenin ardından mahalleye ulaşan sağlık ekipleri, Bektaş’ın evine gitti. İlk müdahalesi evde yapılan Bektaş, sağlık ekipleri tarafından yolun açık bölümünde bekleyen ambulansa kadar taşındı. Ambulansla Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bektaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


#Erzurum
#Oltu
#KOAH hastası
#kar
