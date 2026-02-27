Yeni Şafak
Kar kalınlığı 1 metreyi buldu: 6 ilde ulaşım güçlükle sağlanıyor

12:3727/02/2026, Cuma
AA
Karla kaplanan Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzincan ve Tunceli'de ulaşım güçlükle sağlanıyor. Erzurum'da akşam başlayan kar, etkisini aralıksız sürdürüyor. Kar kalınlığının şehir merkezinde yer yer 1 metreyi bulduğu kentte, çok sayıda kişi, sabah araçlarını park yerlerinden çıkaramadı. Ara sokaklarda da çok sayıda araç kara saplandı.

Karla kaplanan Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzincan ve Tunceli'de ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Erzurum


Erzurum'da akşam başlayan kar, etkisini aralıksız sürdürüyor.


Kar kalınlığının şehir merkezinde yer yer 1 metreyi bulduğu kentte, çevre illere ulaşım güçlükle sağlanıyor.


Şehir merkezindeki yoğun kar nedeniyle çok sayıda kişi, sabah araçlarını park yerlerinden çıkaramadı. Ara sokaklarda da çok sayıda araç kara saplandı.


Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.


Kentte kuşlar da yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Ardahan


Ardahan'da dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.


Kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu şehir merkezinde, ağaçlar karla kaplandı.

Şehri çevre kentlere bağlayan kara yollarında da ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ekipler, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattı.

Kars


Kars'ta ise kar kalınlığı yarım metreyi geçti.


Cadde ve sokaklarda ulaşımın güçlükle sağlandığı kentte, belediye ekipleri çalışma başlattı.


Sarıkamış ilçesinde de yoğun kar etkili oldu.

Vatandaşlardan Alirıza Kaya, 3 gündür kar yağışının devam ettiğini belirterek, "Eski kara kışlar geldi, kar atacak yer kalmadı." dedi.


Akyaka ilçesinde de ilçe merkezi ve köyler karla kaplandı.


Küçük Aküzüm Köyü Muhtarı Teoman Gelekçi, yolların kapalı olması nedeniyle torununu hastaneye traktörle getirmek zorunda kaldığını anlattı.

Tunceli


Tunceli’nin Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçelerinde de aralıklarla kar etkili oluyor.


Cadde ve sokakların beyaz örtüyle kaplandığı ilçelerde, ekipler belirli aralıklarla kar küreme çalışması yapıyor.


Bazı besiciler de kar altından yem çıkarıp hayvanlarını beslemeye çalışıyor.

Ağrı


Ağrı'da dün akşam başlayan kar, sabaha kadar etkisini sürdürdü.


Kar yağışıyla cadde ve sokaklar beyaza büründü.


Doğubayazıt ilçesinde de kar etkili oldu.

Erzincan


Erzincan'da şehir merkezi yeniden beyaza büründü.


Kenti çevre illere bağlayan kara yollarında yoğun kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.


Ekipler, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

