Kuş gözlemi için çıktığı arazide ayı ile karşı karşıya kaldı

08:3725/02/2026, Çarşamba
IHA
Bülent Erkan, bir anda boz ayı ile karşılaştı.
Bülent Erkan, bir anda boz ayı ile karşılaştı.

Erzurum’un İspir ilçesinde yaşanan olayda, kuş gözlemi için dağlık araziye çıkan Bülent Erkan, kış uykusundan uyanmış bir ayıyla karşı karşıya geldi.

Dağların oğlu ismiyle bilinen profesyonel dağcı Bülent Erkan, bir anda boz ayı ile karşılaştı. Soğukkanlılığını koruyan Erkan, panik yapmadan kontrollü şekilde geri çekilerek ayıyı bulunduğu alandan bağırarak uzaklaştırmayı başardı.

Yaşanan tehlikeli anlar saniye saniye kaydedilirken, doğada dikkatli olmanın önemini bir kez daha hatırlattı.


#Erzurum
#İspir
#Ayı
