Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin 18 Kasım 2002'den bu yana süren 24 yıllık iktidar dönemini değerlendirdi. İlk günden itibaren milletin belirlediği istikametten ayrılmadıklarını ifade eden Erdoğan, "Bizim tek bir gayemiz, tek bir pusulamız var; o da Türk milletidir" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimiz ve 922 ilçemizde teşkilatlarımız bünyesinde samimiyetle koşturan tüm yol arkadaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Gözlerinin parıltısında Türkiye'nin yarınlarını gördüğüm, siyasete samimiyet, nezaket ve incelik kazandıran kardeşlerimizin kurulduğu günden bu yana Türkiye'de siyasetin yüz akı olan AK Parti'ye destek veren her bir kardeşimi saygıyla selamlıyor, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, ana kademesiyle teşkilatımın her bir mensubuna gayretleri için kalpten teşekkür ediyorum. Grup salonumuzu heyecanlarıyla dolduran her bir misafirimize aynı şekilde hoş geldiniz diyor, dayanışmaları için şükranlarımı sunuyorum. Rabbim, inşallah son nefesimize kadar süreceğine inandığım bu yol ve dava arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. AK Parti grup toplantımızın partimiz, demokrasimiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

"ESKİ DÜNYA DÜZENİ YIKILIYOR"

Grup toplantımızı iç ve dış siyasi gelişmeler bağlamında oldukça kritik bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Eski dünya düzeni yıkılırken yerine ne konulacağını kimsenin bilemediği, medyaya ve ekranlara yansıyandan daha şiddetli, daha yıkıcı bir rekabetin perde gerisinde yaşandığı sancılı bir sürecin tam ortasındayız. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı kayıplarla devam ederken, uçak gemilerinin de sevk edilmesiyle Basra Körfezi'nde sular yeniden ısınıyor.

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"GAZZE'DE KATLİAM DEVAM EDİYOR"

Kış mevsimi iyice bastırmadan Gazze'de İsrail'in uyguladığı insanlık dışı kısıtlamalar sebebiyle büyük bir insani felaket yaşanmaya başladı. Dizlerine kadar suya ve çamura batmış, altına sığınacakları bir çadırları dahi kalmamış, soğuktan tir tir titreyen Gazzeli yavruların o içler acısı hallerine yüreklerimiz dayanmıyor. İsrail yönetiminin dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürdüğü Gazze'de katliam, suikast, ayrımcılık, tecrit, aç bırakma ve daha nicesi tüm dünyanın gözleri önünde hemen her gün tekrarlanmaya devam ediyor. Yıllarca dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi verenlerin maskelerinin düştüğü, foyalarının ortaya çıktığı bir sürece hep beraber tanıklık ediyoruz.

"ZULME SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Tabii burada İslam âleminin de ciddi bir özeleştiride bulunması gerektiğine inanıyorum. Sadece başkalarına bel bağlamak yerine Müslümanlar olarak harekete geçmeli, İsrail üzerinde daha ağır baskı kurulmasını sağlamalıyız. Kış mevsimi daha fazla bastırmadan Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için İslam dünyası olarak daha fazla gayret göstermeliyiz. Biz Gazze'deki kardeşlerimize konteyner göndermeye hazırız. Bunun dışında insani yardım noktasında da gerekli adımları atıyoruz. Başkaları gözlerini ve kulaklarını kapatsa bile biz Gazze'deki zulme sessiz kalmayacağız. Tek başımıza da olsak, yalnız da bırakılsak insanlık ve kardeşlik görevimiz neyse onu yerine getirmeye inşallah devam edeceğiz.

"AK PARTİ'Yİ MİLLET KURMUŞTUR"

Kıymetli misafirler, değerli yol ve dava arkadaşlarım, grup toplantımızı partimizin siyasi tarihi açısından da son derece anlamlı bir günde icra ediyoruz. Öncelikle bir hususun altını tekrar çizmek istiyorum. AK Parti, siyaset yolculuğuna başladığı ilk günden itibaren milletin çizdiği rotada yürümüş, milletin belirlediği istikametten hiç ayrılmamıştır. Her zaman söylediğim gibi bu partiyi millet kurmuş, bize sadece tabelasını asmak kalmıştır. AK Parti, değişime açık yüzüyle, eksilmeyen enerjisiyle, heyecanıyla, coşkusuyla, bunlarla birlikte karanlığa kapalı, aydınlığa açık vizyonuyla çok kısa sürede milletimizin takdir ve teveccühüne mazhar olmuştur. 3 Kasım seçimleri, milletimizin değişim talebinin sandıkta tecelli ettiği bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçmiştir. 3 Kasım 2002 itibarıyla Türkiye'de yeni bir dönem başlamış, hizmet ve eser siyaseti iktidara gelmiş, ülkemizin yolu da bahtı da sonuna kadar açılmıştır. 18 Kasım 2002'de ise Türkiye, o gün bugündür kesintisiz devam eden AK Parti hükümetleriyle tanışmıştır.

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Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, tarihî seçim zaferimizden sadece iki hafta sonra, 58. Hükümetin göreve başlamasının birinci gününde, Gazi Meclisimizin çatısı altında ilk grup toplantımızda AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla milletvekillerimize aynen şunları söylemiştim.

Allah'a binlerce kez hamd ediyor, aziz milletime teşekkür ediyorum. Çünkü geçmişi uzun yıllara dayanan siyasal mücadelemizin sonunda bizlere bu günü yaşamayı nasip etti. Bugün tarihî bir gün. Bugün Türkiye için, AK Parti için çok önemli bir gün olmasının yanı sıra her birimiz için, her birimizin bireysel hikâyesi açısından da anlamlı bir gün. Aziz milletimizin bütün fertlerine teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bizim bugünü ve bu anı yaşarken unutmamamız gereken bir şey var. Buraya hiçbirimiz babalarımızdan bize miras kalan bir hakkı kullanmak suretiyle veya sadece bireysel çabalarımız, maharet, yetenek ve unvanlarımız nedeniyle gelmedik.

Bizler buraya 363 kişilik AK Parti grubu olarak halkımızın ortaklaşa kaderinin çilesine ortak olma misyonuyla geldik. Bu yüce çatı altında, bu yüce Meclis çatısı altında bizlerin burada olmasının tek başına pek bir anlamı yoktur. Çünkü bizler burada sadece ama sadece milletimizin iradesinin tecellisi nedeniyle bir araya gelmiş, toplanmış bulunmaktayız. Bunu sakın unutmayın ve bunu hiçbir şekilde aklınızdan çıkarmayın. Sizler milletvekilisiniz. Sizler milletin vekilisiniz. Hatta milletin ta kendisisiniz. Onun için sizler buradasınız. Sizler milletin kutsal emanetlerini taşımaya memur edilmiş ve seçilmiş kişilersiniz. Bu vekâletin ve bu emanetin kadrini biliniz. Vekilliğiniz milletimize hayırlı olsun. Ferasetiniz açık olsun. Merhametiniz bol olsun. Cesaretiniz, azminiz, çalışma gücünüz daim olsun. Haydi hep beraber iş başına.

Evet, tam 24 sene önce bu kürsüden aziz milletimizi temsil eden, buraya gelen arkadaşlarımıza bunları söylemiş, niçin siyaset yaptığımızı, niçin burada olduğumuzu şahsımla birlikte milletvekillerimize de hatırlatmıştık. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki o gün açıkladığımız rotadan, o gün açıkladığımız ilkelerden 24 yıl boyunca sapmadık. Bir Türkiye partisi olmanın, Türkiye'nin 81 ilinde tercih edilmiş olmanın, milletimizin ezici çoğunluğunun güvenine mazhar olmanın, kendi insanımızla birlikte 10 milyonlarca mazlumun da umut kapısı olmanın omuzlarımıza yüklediği ağır sorumluluğu hiçbir zaman unutmadık. Kardeşlerim, bu gök kubbede hoş bir seda bırakmaktan başka bir gayemiz olmadı. Siyasi hedeflerimiz daima Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklamak, Türkiye'yi bir bütün olarak kalkındırmak, vatan topraklarının her karışında huzuru, kardeşliği, refahı, demokrasi ve özgürlükleri hâkim kılmak oldu. Türk siyasetinin daha önce tanık olmadığı, daha önce hiç görmediği büyük bir tutkuyla tüm Türkiye'ye, aziz milletimizin her bir ferdine hizmet ettik. Unutmayın, dar politik hesaplarla, bireysel kariyer hedefleriyle değil, her zaman milletin ve memleketin çıkarlarını önceleyen bir anlayışla hareket ettik.

"BİZİM TEK PUSULAMIZ TÜRK MİLLETİ"

Bütün bu başarılar önce aziz milletimizin, ardından da mensubu olmaktan her zaman onur duyduğum işte bu grubun, bu partinin, eskisiyle yenisiyle işte bu teşkilatın eseridir. Unutmayın, birlikte yaptık. Birlikte başardık. Türkiye'yi bugünlere birlikte getirdik. Ülkemizin makûs talihini birlikte değiştirdik. Öz yurdunda kendini garip hissedenlerin yüzünü birlikte güldürdük. Türkiye'nin büyüklüğüne inandık. Bu aziz milletin çalışkanlığına inandık. Ve biraz önce hep beraber gururla izlediğimiz hizmetleri ülkemize birlikte kazandırdık. Şunu sizlerle birlikte ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımın çok iyi bilmesini isterim. Bundan 24 sene evvel ilk defa bu kürsüye çıkarken nasıl bir heyecan içindeysek bugün de aynı heyecanı, aynı coşkuyu yaşıyoruz. 18 Kasım 2002'de iktidarı devralırken millete hizmet noktasında nasıl bir sevda taşıyorsak bugün de aynı tutkuyla milletimize hizmetkârlık ediyoruz. AK Parti olarak ak saçlılarımızın tecrübesini gençlerimizin dinamizmiyle harmanlayarak kararlılık içinde geleceğe doğru yürüyoruz. Her zaman söylüyorum, bizim tek bir gayemiz, tek bir pusulamız var. O da Türk milletidir. Unutmayın, bizim için aslolan milletin rızasıdır, milletin gönlüdür, milletin vicdanıdır.

Şu gerçeği burada bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu partide, bu teşkilatta, AK Parti hareketinde önemli olan isimler değildir. Unvanlar değildir. Makamlar, koltuklar veya payeler değildir. Bunların hepsi gelip geçicidir. Sadece birer vesile ve vasıtadan ibarettir. AK Parti'de esas olan millete hizmettir. Hizmet sevdasıdır. Biz 24 yıldır işte bu aşkı diri tutmaya, canlı tutmaya çalışıyoruz. İnşallah bunda en küçük bir gerileme olmayacak. Millete hizmet mücadelemizle aramıza kimse giremeyecek. Türkiye'yi kalkındırma çabalarımıza kimse set çekemeyecek. Bize güvenen, bize inanan toplumun kesimleriyle gönül bağımızı hiç kimse zayıflatamayacak. Başladığımız günkü heyecanımızla, o günkü coşkumuzla, özellikle de o günkü samimiyetimizle siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Eğer aramızda yorulan, nefesi kesilen, şevkini kaybeden olursa bir süre dinlendirecek, çok daha büyük bir aşkla koşmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki daha nice seneler boyunca aziz milletimizin de desteğiyle Türkiye'ye hizmet bahtiyarlığını omuzlarımızda taşıyacak, daha nice eseri, projeyi, yatırımı milletimizle buluşturma bahtiyarlığına mazhar olacağız. Bu vesileyle bir kez daha 58. Hükümet'ten beri AK Parti hükümetlerinde ülkesi ve milleti için emek vermiş tüm arkadaşlarımızı şükranla anıyorum. Vefat eden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Resmî bir vazifesi olmasa dahi kendini bu hareketin bir neferi olarak görüp partimizle gönül bağını sürdüren kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

"EMEKLİLERİMİZİN YAŞADIĞI SORUNLARIN FARKINDAYIZ"

Kıymetli misafirler, çok değerli milletvekillerimiz, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak sorumluluklarımızın idrakiyle milletimizin sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu çeşitli vesilelerle dile getirmiş, bu sıkıntıları ilk fırsatta gidermek istediğimizi ifade etmiştik. Bir önceki Kabine Toplantımızda bununla ilgili irademizi ortaya koyduk. Gerek grup yönetimimiz gerek ekonomi kurmaylarımız, hazırlıklarını yürüttüğümüz çalışmanın genel çerçevesini kamuoyumuzla paylaştılar. Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meseleyi tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. 17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi Yüce Meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz.

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