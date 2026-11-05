Eski Fenerbahçeli yıldıza herkesi şoke eden teklif: 26 milyon euroyu elinin tersiyle itti!

05/11/2026, Perşembe19:06
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
61

Bildirimler

Afyonkarahisar'da sekiz kişiyi öldüren failin kimlik bilgileri tespit edilirken, şahsa ait fotoğraf da emniyet ve jandarma birimlerine dağıtıldı05 Kasım 2026 19:24 PerşembeSON DAKİKA
Üç araç içinde toplam 9 kişinin cesedi bulundu. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak tayakkuza geçti05 Kasım 2026 18:38 PerşembeSON DAKİKA
Sosyal medya ünlüsü, kuyumcu Ersan Gülmez'in 'totem çorabı' bağışı vaadi sonrası Aile Bakanlığı harekete geçti05 Kasım 2026 18:32 PerşembeSON DAKİKA
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda konuştu05 Kasım 2026 18:00 PerşembeSON DAKİKA
Ustasından araç sahiplerine kritik uyarı: Motor arızasına davetiye çıkarıyor05 Kasım 2026 17:40 PerşembeSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Afyonkarahisar'da sekiz kişiyi öldüren failin kimlik bilgileri tespit edilirken, şahsa ait fotoğraf da emniyet ve jandarma birimlerine dağıtıldıÜç araç içinde toplam 9 kişinin cesedi bulundu. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak tayakkuza geçtiSosyal medya ünlüsü, kuyumcu Ersan Gülmez'in 'totem çorabı' bağışı vaadi sonrası Aile Bakanlığı harekete geçtiAfyonkarahisar'da kan donduran olay: Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildiKazan gibi kaynayan Yeni Parti’de adaylık krizi patladı

Eski Fenerbahçeli yıldıza herkesi şoke eden teklif: 26 milyon euroyu elinin tersiyle itti!

18:57, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 18:59, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Bir dönem Fenerbahçe formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Allan Saint-Maximin, futbol dışındaki girişimiyle gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Allan Saint-Maximin, The Athletic'e verdiği röportajda futbol kariyerinin yanı sıra üzerinde çalıştığı projeyle ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şu anda MLS ekiplerinden Charlotte forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun, Yunan mitolojisinden esinlenerek Helios adını verdiği bir kart oyunu geliştirdiği belirtildi.

26 milyon euroluk teklifi kabul etmedi

The Athletic'te yer alan habere göre Saint-Maximin, ücretsiz olarak sunulan kart oyununu satın almak isteyen bir şirketten kısa süre önce 26 milyon euro değerinde teklif aldı. Ancak Fransız futbolcu, projesini geliştirmeye devam etmek istediği için bu teklifi reddetti.


Haberde Saint-Maximin'in projeye yaklaşımıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Saint-Maximin, kendisini oldukça meşgul eden başka bir projeye de kendini adamış durumda: Yunan mitolojisinden esinlenerek yarattığı kart oyunu Helios.


Saint-Maximin, bu ücretsiz oyunu satın almak isteyen bir şirketten kısa süre önce 26 milyon euro'luk bir teklif aldığını, ancak oyunu geliştirmeye devam etmek istediği için teklifi reddetti."

"Bu proje, para meselesi değil"

Gelen teklifi neden geri çevirdiğine de değinen Saint-Maximin, Helios projesinin kendisi için yalnızca maddi kazanç anlamına gelmediğini vurguladı.


Fransız futbolcu, "Bu proje, para meselesi değil. Mesele bir şeyler yaratmak, mesele fırsat yaratmak." ifadelerini kullandı.

Charlotte formasıyla 15 maçta görev aldı

Temmuz ayında Charlotte'a imza atan 29 yaşındaki Saint-Maximin, MLS ekibinde şu ana kadar 15 maçta görev yaptı. Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.


Başlıklar :FenerbahçeAllan Saint-MaximinCharlotte
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Eski Fenerbahçeli yıldıza herkesi şoke eden teklif: 26 milyon euroyu elinin tersiyle itti!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Allan Saint-Maximin, The Athletic'e verdiği röportajda futbol kariyerinin yanı sıra üzerinde çalıştığı projeyle ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şu anda MLS ekiplerinden Charlotte forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun, Yunan mitolojisinden esinlenerek Helios adını verdiği bir kart oyunu geliştirdiği belirtildi.

26 milyon euroluk teklifi kabul etmedi

The Athletic'te yer alan habere göre Saint-Maximin, ücretsiz olarak sunulan kart oyununu satın almak isteyen bir şirketten kısa süre önce 26 milyon euro değerinde teklif aldı. Ancak Fransız futbolcu, projesini geliştirmeye devam etmek istediği için bu teklifi reddetti.


Haberde Saint-Maximin'in projeye yaklaşımıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Saint-Maximin, kendisini oldukça meşgul eden başka bir projeye de kendini adamış durumda: Yunan mitolojisinden esinlenerek yarattığı kart oyunu Helios.


Saint-Maximin, bu ücretsiz oyunu satın almak isteyen bir şirketten kısa süre önce 26 milyon euro'luk bir teklif aldığını, ancak oyunu geliştirmeye devam etmek istediği için teklifi reddetti."

"Bu proje, para meselesi değil"

Gelen teklifi neden geri çevirdiğine de değinen Saint-Maximin, Helios projesinin kendisi için yalnızca maddi kazanç anlamına gelmediğini vurguladı.


Fransız futbolcu, "Bu proje, para meselesi değil. Mesele bir şeyler yaratmak, mesele fırsat yaratmak." ifadelerini kullandı.

Charlotte formasıyla 15 maçta görev aldı

Temmuz ayında Charlotte'a imza atan 29 yaşındaki Saint-Maximin, MLS ekibinde şu ana kadar 15 maçta görev yaptı. Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.


1/8
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet