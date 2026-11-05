Trabzonspor - Freiburg CANLI TRT 1 İZLE || Trabzonspor - Freiburg maçı hangi kanalda, şifresiz mi? TRT Konferans Ligi frekans ayarı..

Trabzonspor, Konferans Ligi 3. haftasında evinde bu akşam saat 20.45'te Freiburg ile karşılaşacak. Trabzonspor - Freiburg maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
TRABZONSPOR - FREİBURG MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Trabzonspor - Freiburg maçı TRT 1 ve tabii ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
TRABZONSPOR - FREİBURG CANLI SKOR
TRABZONSPOR - FREİBURG CANLI ANLATIM
TRABZONSPOR - FREİBURG CANLI İZLE
TRT 1 CANLI YAYIN EKRANI
TRT 1 FREKANS AYARI
TRT 1 güncel uydu frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:
TRT 1 HD Güncel Frekans Bilgileri
• Uydu: Türksat 4A (42°E)
• Frekans: 11958 MHz
• Polarizasyon: V (Dikey)
• Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500
• FEC: 5/6
(Alternatif / Diğer Paket Frekansı: 11794 MHz, V (Dikey), Sembol Oranı: 30000, FEC: 3/4)
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