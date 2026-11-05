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Trabzonspor - Freiburg CANLI TRT 1 İZLE || Trabzonspor - Freiburg maçı hangi kanalda, şifresiz mi? TRT Konferans Ligi frekans ayarı..

19:59, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Trabzonspor - Freiburg canlı...

UEFA Konferans Ligi 3.haftasında Trabzonspor evinde Freiburg'u ağırlıyor. Bu akşam saat 20.45'te oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Trabzonspor - Freiburg maçı canlı izleme ekranı ve TRT frekans ayarı haberimizde.

Trabzonspor, Konferans Ligi 3. haftasında evinde bu akşam saat 20.45'te Freiburg ile karşılaşacak. Trabzonspor - Freiburg maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

TRABZONSPOR - FREİBURG MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor - Freiburg maçı TRT 1 ve tabii ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - FREİBURG CANLI SKOR

TRABZONSPOR - FREİBURG CANLI ANLATIM

Trabzonspor - Freiburg maçının canlı anlatımı için
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TRABZONSPOR - FREİBURG CANLI İZLE

Trabzonspor - Freiburg maçını canlı izlemek için
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TRT 1 CANLI YAYIN EKRANI

TRT 1 canlı yayın ekranı için
TIKLAYIN.

TRT 1 FREKANS AYARI

TRT 1 güncel uydu frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:

TRT 1 HD Güncel Frekans Bilgileri

• Uydu: Türksat 4A (42°E)

• Frekans: 11958 MHz

• Polarizasyon: V (Dikey)

• Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500

• FEC: 5/6

(Alternatif / Diğer Paket Frekansı: 11794 MHz, V (Dikey), Sembol Oranı: 30000, FEC: 3/4)


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Başlıklar :TrabzonsporFreiburgKonferans Ligi
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Trabzonspor - Freiburg CANLI TRT 1 İZLE || Trabzonspor - Freiburg maçı hangi kanalda, şifresiz mi? TRT Konferans Ligi frekans ayarı..
Trabzonspor - Freiburg canlı...
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