Celtic - Beşiktaş Canlı Skor - Canlı Anlatım - İlk 11'er

Beşiktaş, Avrupa Ligi 4. haftasında deplasmanda Celtic'i ile karşılaşacak. İşte Celtic - Beşiktaş ilk 11'ler ve canlı skor ekranı...
CELTİC - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER
Celtic:
Johnstone, Lotomba, Carter-Vickers, Scales, Tierney, Baur, McGregor, Forrest, Nygren, Tounekti, Högh.
Beşiktaş:
Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Olaitan, Cerny, Trossard, Poku, Oh.
CELTİC - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR
CELTİC - BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM
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