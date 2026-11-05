Trabzonspor - Freiburg maçında skandal karar: Hakem görmedi, VAR görmek istemedi

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor ile Freiburg arasında oynanan karşılaşmada tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Bordo-mavili ekibin golcüsü Paul Onuachu, 55. dakikada rakibinin müdahalesiyle yerde kalırken Estonyalı hakem Kristo Tohver oyunu devam ettirdi.
Trabzonspor'un Freiburg'u konuk ettiği mücadelede ev sahibi ekip, 55. dakikada penaltı itirazında bulundu. Paul Onuachu, rakibinin müdahalesinin ardından ceza sahasında yerde kaldı.
Hakem oyunu devam ettirdi
Trabzonspor cephesinden penaltı beklentisi oluşurken karşılaşmanın hakemi Kristo Tohver pozisyonda herhangi bir faul kararı vermedi. Estonyalı hakemin devam kararı, bordo-mavili futbolcuların itirazına neden oldu.
Karşılaşmadaki pozisyonun ardından gözler hakem kararına çevrildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.