Trabzonspor - Freiburg maçında skandal karar: Hakem görmedi, VAR görmek istemedi

05/11/2026, Perşembe22:20
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
59

Bildirimler

Bakan, detayları TBMM'de duyurdu: Emekliye seyyanen zam müjdesi05 Kasım 2026 21:34 PerşembeSON DAKİKA
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden cani, yakayı ele vermeden önce iki jandarma personelini de yaraladı05 Kasım 2026 21:14 PerşembeSON DAKİKA
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren zanlı, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı05 Kasım 2026 20:58 PerşembeSON DAKİKA
Afyonkarahisar’daki katliamda hayatını kaybedenlerden ikisinin kadın öğretmen olduğu belirlendi05 Kasım 2026 20:29 PerşembeSON DAKİKA
Afyonkarahisar’daki katliamda hayatını kaybedenlerden ikisinin kadın öğretmen olduğu belirlendi05 Kasım 2026 20:27 PerşembeSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Bakan, detayları TBMM'de duyurdu: Emekliye seyyanen zam müjdesiAfyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden cani, yakayı ele vermeden önce iki jandarma personelini de yaraladıAfyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren zanlı, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandıAfyonkarahisar’daki katliamda hayatını kaybedenlerden ikisinin kadın öğretmen olduğu belirlendiAfyonkarahisar’daki katliamda hayatını kaybedenlerden ikisinin kadın öğretmen olduğu belirlendi

Trabzonspor - Freiburg maçında skandal karar: Hakem görmedi, VAR görmek istemedi

22:09, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 22:13, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Trabzonspor - Freiburg maçında penaltı beklenen pozisyon

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un Freiburg'u konuk ettiği maçın 55. dakikasında Paul Onuachu ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Kristo Tohver'in penaltı beklenen pozisyonda devam kararı vermesi ve VAR'ın müdahale etmemesi Trabzonspor cephesinde büyük tepkiye neden oldu.

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor ile Freiburg arasında oynanan karşılaşmada tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Bordo-mavili ekibin golcüsü Paul Onuachu, 55. dakikada rakibinin müdahalesiyle yerde kalırken Estonyalı hakem Kristo Tohver oyunu devam ettirdi.

Trabzonspor'un Freiburg'u konuk ettiği mücadelede ev sahibi ekip, 55. dakikada penaltı itirazında bulundu. Paul Onuachu, rakibinin müdahalesinin ardından ceza sahasında yerde kaldı.

Hakem oyunu devam ettirdi

Trabzonspor cephesinden penaltı beklentisi oluşurken karşılaşmanın hakemi Kristo Tohver pozisyonda herhangi bir faul kararı vermedi. Estonyalı hakemin devam kararı, bordo-mavili futbolcuların itirazına neden oldu.

Karşılaşmadaki pozisyonun ardından gözler hakem kararına çevrildi.


Spor
İspanya'da günün en çok konuşulan olayı! Arda Güler ile hakem arasındaki diyalog kameralara böyle yansıdı
Spor
Arda Turan'dan gündem olan Emre Belözoğlu açıklaması
Spor
Devler Ligi’nde geceye damga vuran maç: Manchester United'dan Roma karşısında tarihi geri dönüş! İşte maç özeti...

Başlıklar :TrabzonsporOnuachuFreiburg
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Trabzonspor - Freiburg maçında skandal karar: Hakem görmedi, VAR görmek istemedi
Trabzonspor - Freiburg maçında penaltı beklenen pozisyon
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet