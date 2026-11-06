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Türkiye, Arnavutluk'a kaptırmadı: Millî Takım tercihini yaptı!

21:08, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 21:15, 06/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Türkiye ile Arnavutluk arasında millî takım tercihi merakla beklenen genç futbolcu, kararını Ay-Yıldızlı ekipten yana verdi. Fransa ve Belçika maçlarının kadrosuna alınması planlanan oyuncunun daveti ise son anda ortaya çıkan evrak sorunu nedeniyle gerçekleşmedi.

A Millî Futbol Takımı'nın Fransa ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Türkiye ile Arnavutluk arasında millî takım tercihi merak konusu olan Arda Okan Kurtulan, kararını Ay-Yıldızlı formadan yana kullandı.

Edinilen bilgilere göre, genç futbolcu hafta içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından aranarak A Millî Takım'a davet edileceği konusunda bilgilendirildi.

Düne kadar A Millî Takım kadrosunda açıklanması planlanan isimler arasında bulunan Arda Okan Kurtulan'ın daveti, federasyondaki işlemler sırasında ortaya çıkan evrak sorunu nedeniyle gerçekleşmedi.

Genç futbolcunun daha önce farklı ülkelerin alt yaş millî takımlarında forma giymesi nedeniyle millî takım tercihine ilişkin beyan ve bazı resmî belgelerin tamamlanması gerektiği anlaşıldı.

Ancak söz konusu işlemlerin son anda gündeme gelmesi nedeniyle gerekli evraklar zamanında yetiştirilemedi. Böylece Kurtulan, Fransa ve Belçika karşılaşmalarının kadrosuna dahil edilemedi.

Arnavutluk Millî Takımı'nın da kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Arda Okan Kurtulan, kendisine yapılan ısrarlı tekliflere rağmen tercihini Türkiye'den yana kullandı.

Evrak işlemlerinin zamanında tamamlanması halinde Fransa ve Belçika maçlarının kadrosunda yer alacak olan genç futbolcu, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından teknik heyetin tercih etmesi durumunda A Millî Takım'ın sonraki karşılaşmalarında forma giyebilecek.

Arda Okan Kurtulan'ın Göztepe kariyeri


2025 yazında Adana Demirspor'dan Göztepe'ye bonservis bedeli olmadan transfer olan Arda Okan Kurtulan, İzmir ekibiyle 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sağ kanatta hem savunma hem de hücum görevlerini üstlenebilen 23 yaşındaki futbolcu, kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. 


2025-26 sezonunda Süper Lig'de 31 maçta 4 gol ve 2 asist kaydeden Kurtulan, 2026-27 sezonunda ise şu ana kadar 10 karşılaşmada 1 gol attı. Göztepe formasıyla toplam 41 Süper Lig maçında 5 gol ve 2 asiste ulaşan genç oyuncunun sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

Başlıklar :GöztepeArda Okan KurtulanSüper Lig
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Türkiye, Arnavutluk'a kaptırmadı: Millî Takım tercihini yaptı!

A Millî Futbol Takımı'nın Fransa ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Türkiye ile Arnavutluk arasında millî takım tercihi merak konusu olan Arda Okan Kurtulan, kararını Ay-Yıldızlı formadan yana kullandı.

Edinilen bilgilere göre, genç futbolcu hafta içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından aranarak A Millî Takım'a davet edileceği konusunda bilgilendirildi.

Düne kadar A Millî Takım kadrosunda açıklanması planlanan isimler arasında bulunan Arda Okan Kurtulan'ın daveti, federasyondaki işlemler sırasında ortaya çıkan evrak sorunu nedeniyle gerçekleşmedi.

Genç futbolcunun daha önce farklı ülkelerin alt yaş millî takımlarında forma giymesi nedeniyle millî takım tercihine ilişkin beyan ve bazı resmî belgelerin tamamlanması gerektiği anlaşıldı.

Ancak söz konusu işlemlerin son anda gündeme gelmesi nedeniyle gerekli evraklar zamanında yetiştirilemedi. Böylece Kurtulan, Fransa ve Belçika karşılaşmalarının kadrosuna dahil edilemedi.

Arnavutluk Millî Takımı'nın da kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Arda Okan Kurtulan, kendisine yapılan ısrarlı tekliflere rağmen tercihini Türkiye'den yana kullandı.

Evrak işlemlerinin zamanında tamamlanması halinde Fransa ve Belçika maçlarının kadrosunda yer alacak olan genç futbolcu, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından teknik heyetin tercih etmesi durumunda A Millî Takım'ın sonraki karşılaşmalarında forma giyebilecek.

Arda Okan Kurtulan'ın Göztepe kariyeri


2025 yazında Adana Demirspor'dan Göztepe'ye bonservis bedeli olmadan transfer olan Arda Okan Kurtulan, İzmir ekibiyle 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sağ kanatta hem savunma hem de hücum görevlerini üstlenebilen 23 yaşındaki futbolcu, kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. 


2025-26 sezonunda Süper Lig'de 31 maçta 4 gol ve 2 asist kaydeden Kurtulan, 2026-27 sezonunda ise şu ana kadar 10 karşılaşmada 1 gol attı. Göztepe formasıyla toplam 41 Süper Lig maçında 5 gol ve 2 asiste ulaşan genç oyuncunun sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

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