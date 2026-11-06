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15:56, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 16:10, 06/11/2026, Cuma

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden zanlısının yakalanma anları ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı silahlı saldırının ardından Eskişehir'e kaçan Arif Sefa Ö.’nün yakalanma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Polis ve jandarma ekiplerinin takibinden kaçmaya çalışan şüpheli, gasbettiği araç çamura saplanınca başka bir araçla kaçışını sürdürdü. Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanan zanlının durdurulduğu anlar kameraya yansıdı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini, Kıyır ve Yukarıtandır köylerinde 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından kaçan Arif Sefa Ö.''nün yakalanmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanan şüphelinin, güvenlik güçleri tarafından durdurulduğu anlar kaydedildi.

SERİ KATİLİN YAKALANMA ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Saldırıların ardından Eskişehir'e kaçan zanlının kullandığı araç, Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlık Mahallesi yakınlarında çamura saplandı. Aracını bırakarak yaya olarak kaçmaya devam eden şüpheli, daha sonra anahtarı üzerinde bulunan başka bir aracı alarak uzaklaşmaya çalıştı. Jandarmanın dur ihtarına uymadığı belirtilen zanlı, güvenlik güçlerinin takibi üzerine araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Kaçışı sırasında düşen şüpheli, ekipler tarafından yakalandı. Polis ekiplerinin dron destekli çalışmalarının ardından gerçekleştirilen yakalama operasyonuna ait görüntüler de ortaya çıktı.

‘ALKOLÜN ETKİSİYLE NE YAPTIĞIMI BİLMİYORDUM’

Şüphelinin ifadesinde, kaçışı sırasında yaşananları anlattığı ve yaptıklarından pişman olduğunu öne sürdüğü belirtildi. Zanlı, ifadesinin sonunda,
"Yaptıklarımdan çok pişmanım, alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyordum"
dedi.

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Başlıklar :AfyonkarahisarSaldırganArif Sefa Ö.
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Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden zanlısının yakalanma anları ortaya çıktı
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