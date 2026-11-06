Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden zanlısının yakalanma anları ortaya çıktı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini, Kıyır ve Yukarıtandır köylerinde 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından kaçan Arif Sefa Ö.''nün yakalanmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanan şüphelinin, güvenlik güçleri tarafından durdurulduğu anlar kaydedildi.
SERİ KATİLİN YAKALANMA ANLARI ORTAYA ÇIKTI
Saldırıların ardından Eskişehir'e kaçan zanlının kullandığı araç, Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlık Mahallesi yakınlarında çamura saplandı. Aracını bırakarak yaya olarak kaçmaya devam eden şüpheli, daha sonra anahtarı üzerinde bulunan başka bir aracı alarak uzaklaşmaya çalıştı. Jandarmanın dur ihtarına uymadığı belirtilen zanlı, güvenlik güçlerinin takibi üzerine araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı.
Kaçışı sırasında düşen şüpheli, ekipler tarafından yakalandı. Polis ekiplerinin dron destekli çalışmalarının ardından gerçekleştirilen yakalama operasyonuna ait görüntüler de ortaya çıktı.
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