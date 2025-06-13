İsrail destekçilerinden yatırım alan Mubi'ye boykot

Film izleme platformu Mubi İsrail bağlantılı bir şirketten 100 milyon dolarlık yatırım aldı. Platformun takipçileri, markanın Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) hareketi kapsamına alınması çağrısı yaptı. Marka geçtiğimiz hafta duyurduğu anlaşmada, Sequoia Capital’dan yaklaşık 4 milyar lira yatırım aldığını açıkladı. Sequoia Capital işgalci İsrail markalarına teknolojik ve askeri yatırımlarıyla biliniyor. Şirketin destek verdiği firmalar arasında İsrail-ABD ortaklı siber güvenlik firması Wiz ve savunma teknolojisi girişimi Kela bulunuyor. Mubi Türkiye, daha önce takipçilerin yorumları üzerine Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanması üzerine hesabından açıklama yapmıştı. Kullanıcılar, platformun şimdi de Filistin için benzeri bir açıklama yapmasını bekliyor.