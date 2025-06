Royal Academy’de satılacak geliri Filistin’e gidecek

Royal Academy of Arts (RA) tarafından 1769’dan bu yana her yıl düzenlenen dünyanın en eski açık katılımlı sanat sergisi “Summer Exhibition” kapılarını açmaya hazırlanıyor. Önceki gün basın önizlemesi yapılan sergi, bu yıl 257. kez çağdaş sanatın önde gelen isimleriyle yeni yetenekleri bir araya getirecek. Londra merkezli prestijli bir sanat kurumu olan Royal Academy of Arts'ın 2025 edisyonunun küratörlüğünü mimar Farshid Moussavi üstlendi. “Diyaloglar” temasıyla düzenlenecek sergi 17 Haziran–17 Ağustos arasında ziyaret edilebilecek.