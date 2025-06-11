Royal Academy’de satılacak geliri Filistin’e gidecek

Royal Academy of Arts (RA) tarafından 1769’dan bu yana her yıl düzenlenen dünyanın en eski açık katılımlı sanat sergisi “Summer Exhibition” kapılarını açmaya hazırlanıyor. Önceki gün basın önizlemesi yapılan sergi, bu yıl 257. kez çağdaş sanatın önde gelen isimleriyle yeni yetenekleri bir araya getirecek. Londra merkezli prestijli bir sanat kurumu olan Royal Academy of Arts'ın 2025 edisyonunun küratörlüğünü mimar Farshid Moussavi üstlendi. “Diyaloglar” temasıyla düzenlenecek sergi 17 Haziran–17 Ağustos arasında ziyaret edilebilecek.

Sergide; Tracey Emin, Cindy Sherman, Frank Bowling gibi ünlü isimlerin yanı sıra yeni yetenekler de yer alıyor. İngiliz gazeteci ve yazar Elizabeth Day, telefonuyla çektiği bir kareyle sergide yer aldı. Profesyonel sanatçılarla aynı duvarda eseri asılan gazeteci, bu durumdan duyduğu mutluluğu sitesindeki yazıda okurlarıyla paylaştı. Day, yazısında "Telefonumla bir fotoğraf çektim. Şimdi Royal Academy'de asılı" isimli bir yazı paylaşan Day, basın gösterimindeki deneyimlerinden bahsettiği yazısında eserine ilişkin detaylar da paylaştı. Day'in eserinin gelirini Filistinli çocuklara göndreceğini şu cümlelerle duyurdu: " Farklı yaratım biçimlerini bir araya getiren bu serginin parçası olmaktan minnettarım. Sergilenen diğer tüm eserler gibi, fotoğrafım da satışa sunulacak. Akademi, gelirin yüzde 30'unu Royal Academy, okullarına bağışlamak üzere komisyon olarak alıyor. Bu eserin satışından elde ettiğim diğer gelir, Gazze'de süren insani krizden etkilenen ailelere tıbbi yardım, tedavi, yiyecek, su ve ihtiyaç malzemeleri sağlamak için yorulmak bilmez çabalarını desteklediğim bir yardım kuruluşu olan Filistin Çocukları Yardım Fonu'na (Palestinian Children’s Relief Fund) gidecek. PCRF ayrıca sağlık tesislerinin yeniden inşasına, travma danışmanlığına ve toplumda iyileşmeyi teşvik etmek için ruh sağlığı hizmetlerine odaklanıyor. Unutmayın: Sanat herkes içindir ve onu her gün çevremizde görebiliriz" cümlelerini kullandı.