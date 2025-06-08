Ensar Altay'dan yeni film: Kodokushi’nin soruları Kanto'da yanıt bulacak

Yönetmen Ensar Altay’ın ilk uzun metraj kurmaca filmi "KANTO" prömiyerini Şanghay'da yapacak. Daha önce "Guardian of Angels" ve "Kodokushi" belgesellerine imza atan Altay'ın filmi, Uzakdoğu'nun önde gelen film festivallerinden 27. Şanghay Uluslararası Film Festivali’nin "Asian New Talents" bölümünde 19 Haziran'da gösterilecek. Filmin başrollerinde Didem İnselel, Ece Bağcı, Sinan Albayrak, Yıldız Kültür ve Züleyha Yıldız yer alıyor. Görüntü yönetmenliğini Kürşat Üresin’in üstlendiği filmin yapımcılığını Süleyman Civliz yapıyor. "KANTO", yaşlı bir kadının kayboluşunu ve çevresindeki kimsenin onu aramamasını konu alıyor.

2022'de yaptığımız röportajda filminin adını ilk kez söyleyen yönetmen, modern bir aile filmi çektiğini şu sözlerle aktarmıştı: "Yine meselem modern yaşam biçimi. İnsanların birlikte neden mutlu olamadığı, ufak fedakarlıkların hayatımıza ne gibi kapılar açabileceğini tartışmayı arzu ettiğim bir aile ve modern Türk filmi. Adı da Kanto olacak büyük ihtimalle.” Yeni filminin prömiyeri hakkında Yeni Şafak'a konuşan Altay, "Kanto, dünya prömiyerini Şangay Film Festivali'nde yapacak ve izleyiciye, kaybolan bir yaşlı kadının yok sayılışında toplumsal duyarsızlığı sorgulatan sade ama derinlikli bir hikâye sunacak. Kanto, Kodokushi’den kalan sorularla ve görmezden gelinen yaşlı hayatların yankısıyla şekillendi; mesele yalnızca yaşlılık değil, giderek artan toplumsal izolasyon. Bence bu hepimizin yalnızlığını ve mutsuzluğunu besleyen, günbegün büyüyen bir sorun" dedi.Şanghay’ın dünyaya açılmak için güçlü bir adres olduğunu söyleyen Yönetmen Altay, Kanto'nun daha önce Saraybosna Film Festivali kapsamında "Cinelink Work in Progress"e seçildiğini belirtti.