İGA Art'tan Fahrelnissa Zeid'e saygı duruşu

İGA İstanbul Havalimanı, Türkiye’nin tarihi ve sanatsal değerlerini dünyaya tanıtmaya devam ediyor. İGA İstanbul Havalimanı’nın kültür ve sanat merkezi İGA ART Galeri’de açılan “Solo: Fahrelnissa Zeid ile Karşılaşma” sergisi; 20. yüzyılın en önemli kadın sanatçılarından Türk ressam ve heykel sanatçısı Fahrelnissa Zeid’in, 1960 yılında yaptığı ve özel bir koleksiyonda yer alan yağlıboya eserinin etrafında şekilleniyor. “Solo” serisine “Fahrelnissa Zeid ile Karşılaşma” sergisiyle başlayan İGA ART Galeri, burada sanatçı hakkındaki belge, video ve bir de eserine yer veriyor. Sergi, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar'da yer alan İGA ART Galeri’de 31 Ağustos'a kadar ziyaretçileri bekliyor.

Türk resmini dünyaya gösteriyor

Arşiv fotoğrafları, sergi afişleri, biyografi fragmanları, kronolojik akışlar ve hareketli görüntülerin de yer aldığı serginin açılışı İGA İstanbul Havalimanı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın tarafından yapıldı. Aydın konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Fahrelnissa Zeid, Türk sanatında gelenekselcilik ve modernliği harmanlamış ve dünya çapında tanınan özgün eserleriyle Anadolu’nun kültürel mirasını yeni nesillere ve coğrafyamızın ötesine ulaştırmada önemli bir rol oynamıştır. Doğu ve Batı sanatını buluşturan ilk kadın ressam olarak tanınan Zeid, Türk kültür ve sanatını uluslararası arenada tanıtan önemli bir elçidir. Dünyayı kutuplaştırmak, farklılıkları vurgulamak son derece kolaydır. Asıl zor olan, farklı coğrafyalardan, dillerden ve kültürlerden insanlara aynı anda hitap edebilmektir. Bunu başarmanın en güçlü yollarından biri ise sanattır. Hizmetlerimizde sağladığımız çeşitliliği, zenginliği ve kapsayıcılığı, imza attığımız her işte sürdürüyoruz. ‘Solo: Fahrelnissa Zeid ile Karşılaşma’ sergisi de bütün bu amaçlarımıza hizmet ettiği gibi, Türk resminin, sanatının çok önemli bir ismini Havalimanımızda ağırlama gururunu da bizlere yaşatıyor.”

Zeid’in kalıcı mirasını onurlandırıyoruz

İGA İstanbul Havalimanı Dış Hatlar bölümündeki İGA ART Galeri A-B Knuckle’da görülebilen serginin küratörlüğünü üstlenen İGA ART Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Marcus Graf sergiye dair şunları belirtti: “İGA ART’ın SOLO serisi, sade ama güçlü bir fikre dayanıyor: Her sergide yalnızca bir sanatçının tek bir özgün eserine yer veriyoruz. Amacımız, o tek eserin etrafında bir anlam evreni kurmak. Görsel yoğunluk ve dikkat dağınıklığının hüküm sürdüğü bir çağda, izleyiciyi yavaşlamaya, dikkatle bakmaya ve gerçekten bağ kurmaya davet ediyoruz.” SOLO serisinin ilk konuğu olan Zeid’in vizyoner kişiliği, tutkulu sanatı ve sınır tanımayan yaşam öyküsüyle, kültürel, coğrafi ve sanatsal sınırları aşan eşsiz bir sanatçı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Graf, Zeid’in yapıtının etrafında, sanatçının hayatı ve üretimini anlatan belgeler, fotoğraflar ve metinlerden oluşan bir çerçeve kurduklarını ifade etti. Graf, “Serginin hayata geçmesini sağlayanlara ve ziyaretçilerine Fahrelnissa Zeid’in kalıcı mirasını onurlandırdıkları için” teşekkür etti.

Son gün 31 Ağustos

İGA ART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülveli Kaya ise 31 Ağustos 2025 tarihine kadar İGA ART Galeri’de görülebilecek sergiye ait içeriklerle ilgili şu ifadelerde bulundu: “ ‘Fahrelnissa Zeid ile Karşılaşma’ ile ilk defa, İGA ART Galerisi’nde açılan bir serginin etkisinin, Havalimanı’nın tamamına yayılması hedeflemiştir. Sergiye ait içerikler, Havalimanı’nın önemli noktalarında gösterilerek etki alanı genişletilmiştir. Böylece, hem sanat galerisine uğrayamayan ya da fark etmeyen izleyiciyle temas kurulmasına, hem de birbirinden kıymetli sanatsal paylaşımın galeri dışına taşınmasına izin verilmiştir.”







