Kodokushi filmi yönetmeni Ensar Altay: Ozu hayatta olsaydı bu filmi o çekerdi

TRT’nin, amatör ve profesyonel belgesel film çekenleri desteklemek, belgesel türünün gelişip yaygınlaşmasına katkıda bulunmak hedefiyle gerçekleştirdiği “Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri” dün akşam sahiplerini buldu. 12. ve 13.’sü bir arada düzenlenen etkinlikte, 12. Belgesel Ödülleri için 101 ülkeden yapılan bin 713 başvuru ve 13. Belgesel Ödülleri için 79 ülkeden 905 başvurunun ardından 59 film ve 19 proje finale kaldı. 4 farklı kategoride 24 ödül verilen festivalin uluslararası belgesel dalı jürilerinden yönetmen Ensar Altay ile hem yakın zamanda birçok ödül alan Kodokushi belgesel filmini hem de yarışma belgesellerini konuştuk.

Dünyadaki en iyi belgesellerin, 2020’deki yarışmaya başvuran belgesellerden oluştuğunu söyleyen Altay, “2021’in seçkisi de çok zorluydu. Bazı yerlerde karar veremedik. Haksızlık yapmamak için bir de jüri özel ödülü verelim dedik. Uluslararası kategorisinde her tarzdan, birinci sınıf işler vardı. İnanıyorum etkinlik, 10 sene içinde dünyanın en iyi festivalleri arasına girecek, hak ettiği yeri çok kısa bir zamanda bulacak” dedi.

REKLAM

Kodokushi

HİKÂYE HABERDEN ÇIKTI

Serdar Karagöz’ün, önceki filmi Guardian Of Angels’ı izleyerek verdiği tavsiyeler Altay’ın Kodokushi’yi ortaya çıkarmasında etkili olmuş. Doğru hikâyeyi bulmasının üç ayı bulduğunu söyleyen Altay, karşılaştığı bir haber sonucu filmini netleştirmiş. “Aklıma gelecek bir şeyi aramıyordum. İlham falan da gelmedi. Bir hikâyeyi beğeniyorum, hoşuma gidiyor fakat istediğim boyutta olmuyor. Ya da bir süre etkileniyorum, bakıyorum ki düşündüğüm kadar iyi değil. Bir gün New York Times’ta ‘Japonya’da bir nesil yalnız ölümle yüzleşiyor’ başlıklı bir haberle karşılaştım. Haberin detayları beni Yasujirō Ozu’nun Tokyo Story filminin finaline götürdü. Finalde kasabadan şehre çocuklarını ziyarete gelen bir çift, modern yaşama uyum sağlayamıyor ve sonunda yalnız kalıyor. Sonra dedim ki Ozu hayatta olsaydı, kodokushinin (yalnız ölüm) filmini yapardı. Çünkü Tokyo Story’nin devamında o yaşlılar yalnız kalıyorlar. Ozu’nun bıraktığı yerden devam ettirebilme ihtimali bile beni çok heyecanlandırdı.”

REKLAM

İNSANLAR YALNIZ ÖLÜYOR

Japonya’da yaşanan yalnız ölümleri konu alan TRT World yapımı “Kodokushi” belgeseli, öldükleri haftalar sonra fark edilen kişilerin yalnız ölümlerini ve bununla mücadele eden bir derneği odağına alıyor. Yaşamın, kendisinin bir soru işareti olduğuna değinen Altay, belgesel çekmek için dertli mi olmak lazım sorusuna ise şöyle cevap veriyor: “İnan bilmiyorum. Dertli olmak mı derdim? Evet, dert ettim ama şöyle; ben bu bu dünyada yaşıyorum. Etrafımdan etkileniyorum, insanlar birbirini öldürüyor, birlikte mutlu olamıyor. Bütün bunlar ister istemez hepimizin zihninde sorular oluşturuyor. Beraber yaşamanın zirvesindeki bu toplumda insanlar yalnız ölüyor. İnsanlık adına korkunç bir şey. Kendine insan diyen birisinin, insanlarla, insanlıkla ilgili bir takım meseleleri olanların bunu dert etmesi gerekir.”

REKLAM

Ensar Altayn

Yeni filminin senaryo çalışmaları devam eden yönetmen Altay, modern bir aile filmi çektiğini anlatıyor. “Yine meselem modern yaşam biçimi. İnsanların birlikte neden mutlu olamadığı, ufak fedakarlıkların hayatımıza ne gibi kapılar açabileceğini tartışmayı arzu ettiğim bir aile ve modern Türk filmi. Adı da Kanto olacak büyük ihtimalle.”

HAYAT TRT ortak yapımı filmler 2021'de 107 ödül aldı