"İkinci sezon içimde ukde kalacaktı"

TRT'nin ramazan ayında yayınlanan dizisi "Vefa Sultan"ın ikinci sezon çekimleri başladı. Şeyh Ebül Vefa Camii'nde kılınan sabah namazıyla başlayan ilk set günü, Vefa Hazretlerinin türbesinin ziyaretiyle devam etti. Oyuncu, yapımcı ve senarist, türbede dua etti. Gelenlere hurma ve çorba dağıtan oyuncular, şehir içi ve dışından gelen hayranlarıyla fotoğraf çektirdiler. Dizide Vefa Sultan'a hayat veren İsmail Ege Şaşmaz Yeni Şafak'a açıklamada bulundu. Şaşmaz, "En başında Muslihuddin Mustafa'nın hikayesini anlattık. Vefa Sultan yolculuğumuzda aslında yarım kalmıştı. Benim de içimde ukde kalan, pirlik dönemi vardı. Onu anlatmayı çok istiyordum. Nasip oldu. İnşallah o yolda neler olduğunu, nasıl o mertebelere çıkıldığını, nelerle bu yolun nasıl yürünebileceğini insanlara göstermek istiyorum" dedi. Bir ay önce umreye giden oyuncu, etkilendiği manevi iklimi ise şu sözlerle anlattı: "Çok farklıydı. Bazı şeyler yazıyla ya da kelamla anlatılmaz. Yaşadığınız içindedir ama karşısındakinin gözünden anlarsın ya. Bendeki halde öyle bir hâl." Oyuncu, ileyenleri ikinci sezonda bekleyenleri ise şu sözlerle özetledi: "Çok güzel bir sezon onları bekliyor. İnşallah biz de kendimizi utandırmadan onlara güzel bir iş sunarız."

27 bölüm çekilecek

Dizinin senaristi Ozan Bodur, bu sezon daha derin bri hikaye analttıklarını ifade etti. Bodur, "İkinci sezonda bizi Vefa Sultan'ın önce kendi manevi yolculuğu bekliyor. Çünkü ikinci sezonda Vefa Sultan artık pirlik alametleri göstererek kendi vefai tekkesini kuracak. Ve vefai yolunun büyüklerle beraber aldığı güzergahı, yolu, Seyr-i süluku hep birlikte göreceğiz. Bunun yanında devam eden karakterlerimizin kendi yolculuklarını, kendi manevi yolculuklarını her şeyden önce göreceğiz. Tabi bir tasavvuf dizisinin ondan sonra ikinci sezonunu alması ve devam etmesi ilk defa görülen bir husus. Bundan mütevelli tekrara düşmemeye dikkat edeceğiz" diye konuştu. Yeni nefis mücadelelerine yer vereceklerinin altını çizen Bodur, "Yeni Seyr-i Süluklar bekleyecek. Ondan sonra diziye yeni katılan karakterlerimiz de olacak bu minvalde. Ondan sonra Zülfikar karakteriyle beraber Yeniçeri Ocağı'ndan atılmış. Ondan sonra bir düşkünün Vefa Sultan Tekkesi'ne sığınması ve kendisini inşa etmesi öyküsünü göreceğiz. Bunun yanında bir medres öğrencisi olan Zembeli'nin arkasından bir aşk hikayesiyle beraber Vefa Sultan Tekkesi'ne sığınmasını göreceğiz. Bizi dolu dolu sıkı bir 27 bölüm bekliyor" dedi.

Diziye yeni oyuncular katıldı

İkinci sezonda nasıl bir Belinay göreceğini merak ettiğini ifade eden oyuncu Merve Üçer, "İlk sezon çok büyük bir ilgi gördü. Biz de açıkçası bu kadarını beklemiyorduk. Çok mutluyuz, çok şükür. İkinci sezonun başlama vesilesi de zaten bu yoğun ilgi. Şu an insanlar bizi her yerde tanıyorlar. Bu türbede şu anda buradalar, şehir dışından geldiler hepsi. Ayaklarına sağlık. Bu çok kıymetli, paha biçilemez bir şey bence. Bu yoğun ilgiyi ikinci sezonda da hissedeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü ikinci sezonun devam etmesini herkes çok istiyordu. Çok güzel yorumlar alıyorduk bu konuda" yorumunu yaptı. Diziye yeni sezonda Zülfikar Ağa rolüyle dahil olan Gökberk Demirci ise şunları söyledi: “Hoş buldum. Hatta çok hoş buldum diyebilirim. Çok heyecanlı ve çok mutluyum. Elbette okudum ve dediğiniz gibi bu ilk olacak benim için. Yani resmen Allah gönlümden geçenleri duydu diyebilirim. Bunu gerçekten laf olsun diye söylemiyorum. Çünkü çok istiyordum. Birinci sezonunu hatta denk geldikçe izliyordum da. Bana da çok büyük bir sürpriz oldu. Ayrıca harika bir ekibe dahil olduğumu da biliyorum. Bu yüzden de çok mutluyum.” Karakteri hakkında bilgi veren Demirci, “Birazcık belki ters köşe olacak ama fakat iyiye, güzele çıkacak, açılacak kapılarımız olacağına olduğuna inanıyorum. Ben çok da spoiler vermeyeyim ama Zülfikar Ağa karakterine hayat vereceğim. İzleyelim hayırlısıyla” dedi. Vefa'dan ayrılan oyuncular, TRT'nin Çekmeköy'deki Platosu'nda çekimlere başladı. Sete getirilen koçların kurban edilmesinin ardından çekimlere başlandı.







