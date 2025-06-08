Bilim ve tasavvuf sanatta buluştu

Alioğlu eserini şöyle anlattı: Normalde tasavvuf ve kuantum fiziği alanlarına ilgili biriyim. Daha çok kendi hakikatimi bulma çabasından kaynaklanıyor. O yüzden aslında tasavvufa yöneldim ve onu bilimsel bir zemine oturtmak için de kuantum fiziğiyle ilgilenmeye başladım. İkisini birleştirdim. İzleyicilerin sadece tasavvuftaki hakkı hakikati bulma çabalarını bilimsel açıdan nasıl gösterebilirim? İnsanların kalbine, aklına, ruhuna nasıl hitap edebilirim? Fikriyle ortaya çıktı. Örneğin evrenin ilk yaratılış anı.Her şey o noktadan hasıl oluyor. Yani biz yaşadığımız her şeyde, her zerremizde o atom altı parçacıkların, kuarkların izlerini taşıyoruz. Yani alemde ne varsa Adem'de de o var. Onu geçirmek istedim."