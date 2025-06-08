Bilim ve tasavvuf sanatta buluştu

18 Haziran'da sona erecek 3. Uluslararası Yeditepe Bienali, üç farklı mekânda ziyaretçilerini bekliyor. Sanatçı Tuğba Alioğlu'nun Sirkeci Garı Ambarları'ndaki eseri "Kuantum Döngüsü" eseri bilim ve tasavvufu bir araya getirerek insanın hakikatini sorguluyor.
Albayrak Medya’nın medya sponsoru olduğu Yeditepe Bienali, kapanışa gün sayıyor. 18 Nisan'dan bugüne üç farklı mekânda sanatseverleri ağırlayan bienal, 18 Haziran'da sona erecek. Bienal mekânları arasına bu sene katılan Sirkeci Garı Ambarları'nda yer alan, tasavvuf ve bilimi sanatla buluşturan bir eseri inceleyeceğiz. Sanatçı Tuğba Alioğlu'nun kuantum fiziği ve tasavvuftan hareketle oluşturduğu "Kuantum Döngüsü" eseri insanın hakikat yolculuğu ve sorgulamasını konu alıyor. Ayetlerden yola çıkan sanatçı eserini Yeni Şafak'a anlattı.
Alioğlu eserini şöyle anlattı: Normalde tasavvuf ve kuantum fiziği alanlarına ilgili biriyim. Daha çok kendi hakikatimi bulma çabasından kaynaklanıyor. O yüzden aslında tasavvufa yöneldim ve onu bilimsel bir zemine oturtmak için de kuantum fiziğiyle ilgilenmeye başladım. İkisini birleştirdim. İzleyicilerin sadece tasavvuftaki hakkı hakikati bulma çabalarını bilimsel açıdan nasıl gösterebilirim? İnsanların kalbine, aklına, ruhuna nasıl hitap edebilirim? Fikriyle ortaya çıktı. Örneğin evrenin ilk yaratılış anı.Her şey o noktadan hasıl oluyor. Yani biz yaşadığımız her şeyde, her zerremizde o atom altı parçacıkların, kuarkların izlerini taşıyoruz. Yani alemde ne varsa Adem'de de o var. Onu geçirmek istedim."
Geçmiş ve geleceğin aynı anda olduğuna değinen Alioğlu bu önermesini eseri üzerinden şu sözlerle açıkladı: "Şehadet aleminde kendi anımıza şahitlik ediyoruz. Şems Suresi'nin ilk dört ayeti de zaten bu söylediklerimi tasdik niteliğinde destekleyen ayetler. Onun okunması eşliğinde, gelen izleyici platformda, bu koltuğa oturduğunda Şems Suresi'nin okunmasıyla beraber kendi hakikatini görsün istedim. Hakkı arayış çabası bu. İnşallah gelen izleyiciler, bu perdeyi aralayıp kendi hakikatlerini bulabilir."