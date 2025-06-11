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İstanbul Photo Awards 2025'in ilk sergisi Ankara'da

İstanbul Photo Awards 2025'in ilk sergisi Ankara'da

10:5511/06/2025, Çarşamba
AA
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Sergi 20 Temmuz'a kadar CSO Ada Ankara'da.
Sergi 20 Temmuz'a kadar CSO Ada Ankara'da.

Anadolu Ajansı'nın düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışmasının ilk sergisi CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards 2025"in ilk sergisi CSO Ada Ankara'da fotoğraf meraklılarıyla buluştu. Bu yıl 20 binden fazla başvuru yapılan, toplam 10 kategoride 29 fotoğrafçının ödül kazandığı yarışmanın sergisinde, ödül alan eserlere yer verildi. Ziyaretçiler sergide, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarından Doğu Afrika'daki yıkıcı sellere, İzlanda'daki yanardağ patlamasından Paris 2024 Olimpiyatları sporcularına, Afgan kadınların yaşam mücadelesinden Sednaya Hapishanesi'nden kurtulan mahkumlara, Brezilyalı sörfçülerin büyük dalgalarla mücadelesinden göçmenlerin tehlikeli yolculuklarına kadar, dünya gündeminde yer alan çarpıcı olayları belgeleyen fotoğrafları inceleme fırsatı buluyor.

20 Temmuz'a kadar görülebilir

Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru ve Türk Hava Yolları (THY) kısmi ulaşım sponsoru olarak destek veriyor. Haber, spor, çevre, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmada ödül alan fotoğraflara ilişkin bilgilere "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabiliyor. Sergi, 20 Temmuz'a kadar görülebilecek.


#İstanbul Photo Awards 2025
#İstanbul Photo Awards
#Anadolu Ajansı
#Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
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