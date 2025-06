Dijital Sanat Festivali yarın başlıyor

İstanbul Dijital Sanat Festivali, beşinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 11-15 Haziran tarihleri arasında AKM’de gerçekleşecek festival ile dijital sanatın kalbi bir kez daha İstanbul’da atacak. "Connecting” (Bağlanıyor) temasıyla gerçekleştirilecek olan festivalde her eser, insan ile teknoloji arasındaki geçişkenliği vurgulayacak. Türkiye’nin uluslararası ilk ve tek tek dijital sanat festivali olan IDAF, dünyaca ünlü festival Ars Electronica’yı ve yine dünyaca ünlü sanat müzesi Artechouse’un eserlerini İstanbul’da sanatseverler ile buluşturacak.Direktörlüğünü Dr. Nabat Garakhonava’nın, Artistik Direktörlüğünü Esra Özkan’ın yaptığı festivalin küratörlüğünü bu yıl; Rahim Ünlü, Samed Karagöz, Niyazi Erdoğan, Evgeniya Romanidi ve Türkiye’nin İlk Yapay Zeka Küratörü Avind üstlenecek. Avustralya, Güney Kore, Brezilya, Almanya gibi dünyanın pek çok şehrinden dijital sanatın öncü isimlerini ağırlayacak olan IDAF’ta; Universal Everything, Orkhan Mammadov, Jonathan Monaghan, Arzu Kaprol, Bahar Ceren, Begüm Aydınoğlu, Ozan Türkkan, Ranksss, Pedro Harres, Ada Eden gibi 80’den fazla sanatçının eserleri yer alacak.

Ön gösterimini Paris’te yapan ve Japonya’daki Osaka EXPO 2025’te Heyday of Civilizations temalı Türkiye Pavilyonunda “Heyday of Creative Industries” bölümünde yer alan sanatçıları ve eserleri ile büyük ilgi gören IDAF’ın her geçen yıl uluslararası alanda daha fazla güçlenmesinin ülkemiz için bir gurur kaynağı olduğunu belirten Festival Direktörü Nabat Garakhanova, “Uluslararası alanda adını duyuran bir markaya daha sahip olmaktan ülkemiz adına büyük bir mutluluk duyuyoruz. Artık dijital sanat deyince akla ilk gelen ülkelerin başındayız. Destek olan herkese teşekkür ediyor; her yaş grubundan sanatseveri dijital dünyayı yeniden keşfedecekleri festivalimize bekliyorum” dedi.