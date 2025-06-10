Propagandacı şarkıcılara sahne yok

Kültür ve Turizm Bakanlığı, son dönemlerde siyasi, ahlak dışı ve aşırı söylemlerle gündeme gelen sanatçıların antik kentlerde düzenleyeceği konserleri iptal etti. Sertap Erener, Mabel Matiz, Cem Adrian, Melike Şahin’in aralarında bulunduğu sanatçıların antik kent tiyatrolarındaki konser taleplerini reddetti. Sanatçılar LGBT desteklerinin yanı sıra konserlerinde ve sosyal medya hesaplarında çeşitli siyasi paylaşımlar yapmıştı.

Sertap Erener, 10 Mayıs'ta Ankara'da Bilkent Üniversitesi Bahar Şenliği'nde sahne almış, sanatçı paylaşılan videolarda "Zıplamayan Tayyipçi" sloganlarına katılarak "Ateşim var ama sizin için zıplayacağım" demiş, topluluğa katılmıştı. Mabel Matiz ise LGBT desteğiyle biliniyor. Her fırsatta LGBT bayrağı açan Matiz, 22-24 Mayıs arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ndeki sahnesinde de aynı davranışı sergilemişti. Şarkıcı, daha önce de aldığı bir ödülü LGBT sapkınlığına armağan etmişti. Hatta RTÜK, Matiz'in LGBT vurgulu klibi yasak getirmişti. Cem Adrian ve Mellike Şahin de siyasi söylemleriyle zaman zaman gündeme gelmişti.