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Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT skandalı: MEB soruşturma başlattı

Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT skandalı: MEB soruşturma başlattı

18:243/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Üsküdar Amerikan Lisesi'nin çeşitli noktalarında LGBT propagandası yapıldığı ortaya çıktı.
Üsküdar Amerikan Lisesi'nin çeşitli noktalarında LGBT propagandası yapıldığı ortaya çıktı.

Üsküdar Amerikan Lisesi'nde açık açık LGBT propagandası yapıldığı, sınıf girişlerine LGBT simgelerinin ve afişlerinin asıldığı, öğrencilerin eşcinsel kimliğe yönlendirildiği tespit edildi. Edinilen bilgiye göre; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okul hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT temalı içeriklerin okul genelinde görünür şekilde yer aldığı, sınıf girişlerine bu simgelerin ve afişlerin asıldığı, öğrencilerin bu kimliğe yönlendirildiği yönünde tespitler yapıldı.

Yıllık maliyeti 1,5 milyon TL olan okulda yapılan eşcinsel propagandaya Milli Eğitim Bakanlığı 'dur' dedi.

Sınıf girişleri, çok amaçlı salonlar paçavralarla dolu

Okula yapılan denetimde, müzik odalarında, çok amaçlı salonlarda ve sınıf girişlerinde LGBT propagandasının açıkça yapıldığı tespit edildi.

Soruşturma başlatıldı

Edinilen bilgiye göre; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okul hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.



#Üsküdar Amerikan Lisesi
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