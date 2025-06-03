Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT skandalı: MEB soruşturma başlattı

Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT temalı içeriklerin okul genelinde görünür şekilde yer aldığı, sınıf girişlerine bu simgelerin ve afişlerin asıldığı, öğrencilerin bu kimliğe yönlendirildiği yönünde tespitler yapıldı.

Yıllık maliyeti 1,5 milyon TL olan okulda yapılan eşcinsel propagandaya Milli Eğitim Bakanlığı 'dur' dedi.

Sınıf girişleri, çok amaçlı salonlar paçavralarla dolu

Okula yapılan denetimde, müzik odalarında, çok amaçlı salonlarda ve sınıf girişlerinde LGBT propagandasının açıkça yapıldığı tespit edildi.

Soruşturma başlatıldı

Edinilen bilgiye göre; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okul hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.







