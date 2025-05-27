Erdoğan'ın 'LGBT' çıkışına Avrupa'dan destek: Lider duruşu tüm bölge için örnek

"AB'den gelen cinsiyet ideolojisi ve LGBTQ propagandasına karşıyız. Okullarda ve 18 yaş altı bireyler arasında bu tür içeriklerin yayılmasına izin vermiyoruz. Bu konular, Avrupa Komisyonu ile ciddi tartışmalara yol açsa da biz çocuklarımızın özgür ve sağlıklı bir ortamda büyümesini istiyoruz."