Nobel'den kültürlerarası ezgilere destek

Müziğin insanlar üzerinde sağaltıcı ve birleştirici etkisi olduğuna inanan Nobel İlaç, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali’ne 2018 yılından bu yana gösteri sponsoru olmaya devam ediyor. Bu yıl “Sınırların Ötesinde” temasıyla 53. kez düzenlenen festival kapsamında gerçekleştirilecek “Tellerin Aşkı” konserinin gösteri sponsorluğunu üstlenen Nobel İlaç, müziğin birleştirici ve sınır tanımayan gücünü keşfetmeye destek oluyor.

Sakıp Sabancı Müzesi’nde büyüleyici müzik şöleni

Sakıp Sabancı Müzesi, nam-ı diğer Atlı Köşk’ün tarihe tanıklık etmiş Fıstıklı Teras’ın muazzam manzarasında gerçekleştirilecek “Tellerin Aşkı” konseri, doğunun mistik makamlarını batının zarif ve zamansız armonileriyle buluşturacak. Konserde Anadolu’nun seslerini sanatına eşsiz şekilde işleyen bağlama ve kopuz ustası Coşkun Karademir’e kemençeye dünya müzik sahnesinde kalıcı bir yer kazandıran Derya Türkan, İranlı besteci, kemancı ve kemençe sanatçısı Saman Samimi ve Azerbaycan’ın sevilen çalgısı tarın usta yorumcusu İbrahim Babayev eşlik edecek. 23 Haziran 21.00’de gerçekleştirilecek olan konser, farklı coğrafyalardan telli çalgıların büyüleyici ezgilerini bir araya getirerek dinleyicilere kültürler arası benzersiz bir müzik şöleni sunacak. Coşkun Karademir’in kopuz ve bağlaması, Derya Türkan’ın İstanbul kemençesinin incelikli sesleri, Saman Samimi’nin kemençesinin derin ve dokunaklı tınıları ile İbrahim Babayev’in tarının coşkulu melodileri, bu büyülü müzik yolculuğunda bir araya gelerek evrensel bir müzik dili yaratacak.

Geçmişin ruhu harmanlanacak

Coşkun Karademir’in festival için özel olarak hazırladığı “Tellerin Aşkı” konseri, İran, Azerbaycan ve Türkiye’nin kadim telli çalgılarını aynı sahnede buluşturarak dinleyicilere sıra dışı bir müzikal deneyim sunacak. Bu enstrümanların polifonik zenginliği ve tınısal benzerlikleri, sınırları aşan zamansız bir yolculuğa kapı aralarken, her bir tel geçmişin ruhunu gelecekle harmanlayacak. Konserde yankılanan her bir ezgi ise dinleyicileri ortak bir duygu dünyasında buluşturan güçlü bir köprüye dönüşecek.

Konsere dair ayrıntılı bilgi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.



