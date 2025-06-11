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İBB'den skandal abdesthane: Mahremiyet sıfır

İBB'den skandal abdesthane: Mahremiyet sıfır

15:5511/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kadın ve erkekler arasında ufak bir paravan bulunuyor.
Kadın ve erkekler arasında ufak bir paravan bulunuyor.

İBB'nin sanat mekanı Artİstanbul Feshane'deki kadın erkek karışık abdest alanı görenleri şaşırtıyor.

İBB Artİstanbul Feshane'ye kadın erkek karışık abdest alanı yaptı. Mescid alanının yanında bulunan abdest alanı, ufak bir paravanla kadın erkek olarak ikiye ayrılıyor. Aynı alanda abdest alan vatandaşların mahremiyeti neredeyse yok. Abdest alanlarının birbirini rahatça gördüğü ve dip dibe olduğu alanın bir kapısı bile bulunmuyor. Bu uygulama, İBB sorumlularının halkın yaşayışından ne kadar uzak olduğunun kanıtı. Abdesthanenin aksine, mescid alanındaki mahremiyet ise olması gerektiği gibi.


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İBB'den skandal abdesthane: Mahremiyet sıfır
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#Artİstanbul Feshane
#İBB
#Karışık abdesthane
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