İBB'den skandal abdesthane: Mahremiyet sıfır

İBB Artİstanbul Feshane'ye kadın erkek karışık abdest alanı yaptı. Mescid alanının yanında bulunan abdest alanı, ufak bir paravanla kadın erkek olarak ikiye ayrılıyor. Aynı alanda abdest alan vatandaşların mahremiyeti neredeyse yok. Abdest alanlarının birbirini rahatça gördüğü ve dip dibe olduğu alanın bir kapısı bile bulunmuyor. Bu uygulama, İBB sorumlularının halkın yaşayışından ne kadar uzak olduğunun kanıtı. Abdesthanenin aksine, mescid alanındaki mahremiyet ise olması gerektiği gibi.