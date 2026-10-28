Filistinli oyuncu Yasmine al Massri: Halkımı her yere yanımda götürüyorum

Antalya’da düzenlenen 63’üncü Altın Portakal Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde yer alan Filistinli oyuncu Yasmine Al Massri, Gazze’de yaşananlara dikkat çekerek, “Halkımı her yere yanımda götürüyorum” dedi.

115 film gösteriminin yapılacağı festivalin, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda 13 film yer alıyor. Jüri başkanlığını Yunanistanlı görüntü yönetmeni Andreas Sinanos’un yaptığı jüride, oyuncu Nejat İşler, oyuncu Fadik Sevin Atasoy, Filistinli oyuncu Yasmine Al Massri ve Ukraynalı yönetmen Maryna Er Gorbach yer alıyor.

FİLİSTİN KEFİYESİ İLE KATILDI

Yasmine Al Massri, festivalin 3’üncü gününe Filistin kefiyesi ile katıldı. Massri, jüri koltuğunda gün içerisinde filmleri takip etti. Filistin’de yaşananlar konusunda sürekli konuştuğunu söyleyen Yasmine Al Massri, “Gerçekten minnettar ve müteşekkirim. Sadece oyuncu olarak değil, aynı zamanda insani ve ahlaki olarak da benimle aynı çizgide olan bir topluluğun içindeyken kendimi gerçekten ait hissediyorum. Hepiniz Filistinli olduğumu biliyorsunuz ve halkımı yanımda taşıyorum. Halkımı her yere yanımda götürüyorum. Gazze hakkında, Filistin’e özgürlük hakkında, halkımın yaşadıkları hakkında konuşmadan duramıyorum. Benim filmim ‘Palestine 36’ da festivalde gösterilecek. Programcılara ve festivale bu konulardan çekinmedikleri için gerçekten çok minnettarım. Antalya gibi bir festivalde buna bir platform sağlamak son derece anlamlı. Kendi insanlarımla birlikte olduğumu hissediyorum ve burada aranızda olmaktan dolayı minnettarım” dedi.

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