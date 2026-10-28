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Tam 9 milyon yıllık: Tuz Devri-Çorakyerler turizme kazandırılıyor

Tam 9 milyon yıllık: Tuz Devri-Çorakyerler turizme kazandırılıyor

10:11, 28/10/2026, Çarşamba
IHA
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Tam 9 milyon yıllık: Tuz Devri-Çorakyerler turizme kazandırılıyor

Çankırı’da 9 milyon yıllık geçmişi, eşsiz fosil varlığıyla insanlık tarihine ışık tutan Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi, hazırlanan ziyaretçi merkezi konseptiyle turizmle buluşmaya hazırlanıyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi Ziyaretçi Merkezi Mekansal Planlama Danışmanlığı projesine sağlanan destekle, alanın dijital anlatım, interaktif deneyim ve eğitim odaklı bir turizm destinasyonuna dönüştürülmesine yönelik, mekansal konsept tasarımı tamamlandı.


Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi Ziyaretçi Merkezi Mekansal Planlama Danışmanlığı projesine sağlanan destekle, alanın dijital anlatım, interaktif deneyim ve eğitim odaklı bir turizm destinasyonuna dönüştürülmesine yönelik, mekansal konsept tasarımı tamamlandı.

Çankırı Valiliği tarafından hazırlanan projeyle, yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen atlar, filler, zürafalar, kılıç dişli kedigiller, gergedanlar, sırtlanlar, su samurları, oklu kirpiler ve ayılar gibi binlerce 43 farklı türe dair fosili barındıran Çorakyerler kazı alanının, ziyaretçi merkeziyle Çankırı’nın turizmine katkı sağlayacak çekim merkezine dönüştürülmesi planlanıyor. Merkezinde "dönüşüm" temasının yer aldığı Tuz Devri-Çorakyerler Fosil Park ve Deneyim Alanı Ziyaretçi Merkezi konsept tasarımı, kapsamında yalnızca fosillerin sergilendiği bir alandan öte, milyonlarca yıl boyunca Anadolu’nun canlı çeşitliliği, iklimi ve doğal çevresinde yaşanan değişimlerin keşfedilebileceği bir bilim ve deneyim alanı olması planlandı. Bu yaklaşımla peyzajdan canlı türlerine, iklimden bilimsel kazı sürecine kadar uzanan hikâyenin bütüncül bir rota üzerinden ziyaretçilere aktarılması amaçlanıyor.


Çankırı Valiliği tarafından hazırlanan projeyle, yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen atlar, filler, zürafalar, kılıç dişli kedigiller, gergedanlar, sırtlanlar, su samurları, oklu kirpiler ve ayılar gibi binlerce 43 farklı türe dair fosili barındıran Çorakyerler kazı alanının, ziyaretçi merkeziyle Çankırı’nın turizmine katkı sağlayacak çekim merkezine dönüştürülmesi planlanıyor. Merkezinde "dönüşüm" temasının yer aldığı Tuz Devri-Çorakyerler Fosil Park ve Deneyim Alanı Ziyaretçi Merkezi konsept tasarımı, kapsamında yalnızca fosillerin sergilendiği bir alandan öte, milyonlarca yıl boyunca Anadolu’nun canlı çeşitliliği, iklimi ve doğal çevresinde yaşanan değişimlerin keşfedilebileceği bir bilim ve deneyim alanı olması planlandı. Bu yaklaşımla peyzajdan canlı türlerine, iklimden bilimsel kazı sürecine kadar uzanan hikâyenin bütüncül bir rota üzerinden ziyaretçilere aktarılması amaçlanıyor.

Mekansal planlamada mevcut yapıların birbiriyle ilişkilendirildiği mimari tasarımda, doğadaki büyüme ve dönüşüm süreçlerini temsil eden Fibonacci spiralinden yararlanılırken, kılıç dişli kaplanın iskelet yapısından ilham alınan tematik gölgeleme sistemiyle de ziyaretçilere özgün bir açık hava deneyimi sunuluyor. Konseptin dijital deneyim bölümünde ise Tuz Devri-Çorakyerler’in milyonlarca yıllık geçmişi, Savananın Doğuşu, Ekosistemin Altın Çağı, Ekositemin Çöküşü, Çöküşün Tanığı: Kılıç Dişli, Bozkırın Doğuşu: Tuz Devri-Çorakyerler olmak üzere beş ana tema sergileniyor.


Mekansal planlamada mevcut yapıların birbiriyle ilişkilendirildiği mimari tasarımda, doğadaki büyüme ve dönüşüm süreçlerini temsil eden Fibonacci spiralinden yararlanılırken, kılıç dişli kaplanın iskelet yapısından ilham alınan tematik gölgeleme sistemiyle de ziyaretçilere özgün bir açık hava deneyimi sunuluyor. Konseptin dijital deneyim bölümünde ise Tuz Devri-Çorakyerler’in milyonlarca yıllık geçmişi, Savananın Doğuşu, Ekosistemin Altın Çağı, Ekositemin Çöküşü, Çöküşün Tanığı: Kılıç Dişli, Bozkırın Doğuşu: Tuz Devri-Çorakyerler olmak üzere beş ana tema sergileniyor.

Ziyaretçi deneyiminin yalnızca izlemeye dayalı kalmaması amacıyla çocuklara ve ailelere yönelik uygulamalı öğrenme alanları da tasarlandı. Bu deneyim alanlarında çocukların keşif ve merak tutkularını tatmin edebilecekleri kum havuzunda fosil parça arama, özel fırçalarla temizleme ve fosil panosuna iskelet yerleştirme gibi imkanlar sunuluyor.


Ziyaretçi deneyiminin yalnızca izlemeye dayalı kalmaması amacıyla çocuklara ve ailelere yönelik uygulamalı öğrenme alanları da tasarlandı. Bu deneyim alanlarında çocukların keşif ve merak tutkularını tatmin edebilecekleri kum havuzunda fosil parça arama, özel fırçalarla temizleme ve fosil panosuna iskelet yerleştirme gibi imkanlar sunuluyor.

Çorakyerler’in turizme kazandırılması, Çankırı’nın mevcut turizm değerlerinin birbirini tamamlayacak şekilde değerlendirilmesi açısından da önem taşıyor. Turistik Tuz Ekspresi ile oluşan ziyaretçi hareketliliğinin Yeraltı Tuz Şehri, kent merkezindeki butik müzeler ve Çorakyerler’le desteklenmesiyle, şehirde kalış süresinin uzatılmasını sağlayacak bütüncül bir destinasyon yapısının oluşturulması amaçlanıyor.


KUZKA’nın desteklediği bu projeyle, Çorakyerler’in bilimsel mirası korunurken bu mirasın eğitim, deneyim ve turizm imkanlarıyla daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Çorakyerler’in turizme kazandırılması, Çankırı’nın mevcut turizm değerlerinin birbirini tamamlayacak şekilde değerlendirilmesi açısından da önem taşıyor. Turistik Tuz Ekspresi ile oluşan ziyaretçi hareketliliğinin Yeraltı Tuz Şehri, kent merkezindeki butik müzeler ve Çorakyerler’le desteklenmesiyle, şehirde kalış süresinin uzatılmasını sağlayacak bütüncül bir destinasyon yapısının oluşturulması amaçlanıyor.KUZKA’nın desteklediği bu projeyle, Çorakyerler’in bilimsel mirası korunurken bu mirasın eğitim, deneyim ve turizm imkanlarıyla daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
Başlıklar :çankırıçorakyerlerçorakyerler omurgalı fosil lokalitesi
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