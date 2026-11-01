Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan keçiyi 4 gün sonra AFAD kurtardı

Filistin'in kaderi nasıl belirlendi?

2 Kasım 1917’de başlayan sürecin bir asrı aşkın süredir büyüyen biçimde coğrafyada açtığı yaralar hepimizin malumu. Balfour Deklarasyonu, İngiliz emperyalizmi ile Siyonistlerin hedeflerinin kesiştiği ve bu ilişkinin Orta Doğu’nun geleceğini derinden etkilediği dönüm noktalarından biriydi. Peki, hakkında çok şey söylenen ve sıklıkla atıfta bulunulan Balfour Deklarasyonu hangi şartlarda ortaya çıktı? İngilizler, Birinci Dünya Savaşı devam ederken neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duydu? Bu yazıda, yayınlanmasının 109. yılında Balfour Deklarasyonu’nu ele alacağız.