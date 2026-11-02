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Gazeteciye saldıran Mamazade destekçilerine hapis cezası

Gazeteciye saldıran Mamazade destekçilerine hapis cezası

Oğuzhan Ürüşan
11:05, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Gazeteciye saldıran Mamazade destekçilerine hapis cezası
Gülap, adliye otoparkında görüntü aldığı sırada Özgünlü’ye destek vermek için adliyede bulunan Fulya Törün ve Nuray Akyol’un saldırısına uğradı.

Kamuoyunda “Mamazade” olarak tanınan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü’nün destekçileri, basın mensuplarına yönelik saldırı nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı. Özgünlü’nün tutuklanmasını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Furkan Gülap, 10 Haziran 2024’te Ankara Adliyesi önünde saldırıya uğrayarak darbedilmişti. Saldırıyı gerçekleştiren Fulya Törün ve Nuray Akyol’a, üç ayrı suçtan 2 yıl 1’er ay hapis cezası verildi.

Ankara Adliyesi’nde haber takibi yaptığı sırada İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Furkan Gülap’a saldıran sanıklar Fulya Törün ve Nuray Akyol, hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 10 Haziran 2024’te Ankara Adliyesi’nde meydana geldi. İHA muhabiri Ahmet Furkan Gülap, Şanlıurfa’da karantinada bulunan 35 köpeğin Ankara’ya getirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü’nün adliyeden çıkarılışını görüntülemek istedi. Gülap, adliye otoparkında görüntü aldığı sırada Özgünlü’ye destek vermek için adliyede bulunan Fulya Törün ve Nuray Akyol’un saldırısına uğradı. Polislerin müdahalesine rağmen sanıklar Gülap’ı darp etmeye devam etti. Saldırıda Gülap’ın vücudunda darp ve tırnak izleri oluşurken, kıyafetleri de yırtıldı. Olayın ardından muhabir şikayetçi oldu.

SANIKLARDAN 'KALABALIKTI' SAVUNMASI

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında sanıklar avukatı olayın kalabalık bir ortamda yaşandığını, müvekkillerinin yaralama kastıyla hareket etmediğini savunarak beraatlerini talep etti. Duruşmada beyanda bulunan Gülap, “Ben 5 yıldır Ankara Adliyesinde çalışıyorum. Ben 2 sanığa da basın mensubu olduğumu söyledim. İki sanık da tırnaklarıyla benim boğazımı çizdiler. Tişörtümü yırtan Nuray isimli kişidir. Kendisine beni tutma tişörtüm yırtılacak dedim. Diğer sanık da benim kolyemi koparttı. Kolyemi bulamadım. Benim beyan ettiğim zararım toplam zararımdır. Ben manevi olarak da zarar gördüm. Ben o sırada görevliydim” dedi.

2 SANIK HAKKINDA HAPİS KARARI

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, Gülap’ın beyanı, tanık anlatımı, doktor raporu ve kamera görüntüleri doğrultusunda sanıkların ‘kasten yaralama’, ‘hakaret’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme, sanıklar Fulya Törün ve Nuray Akyol’u ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan 8’er ay, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçundan 1 yıl 2’şer ay ve ‘mala zarar verme’ suçundan 3’er ay olmak üzere toplam 2 yıl 1’er ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların daha önce kasıtlı suçlardan mahkumiyetlerinin bulunmasını dikkate alan mahkeme, cezalarında takdiri indirim uygulanmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve cezaların ertelenmesine yer olmadığına karar verdi. Sanıkların, Gülap’ın avukatına 45 bin lira vekalet ücreti ödemesine de karar verildi.

Buket Özgünlü kimdir?

Sosyal medyada “Köpek Velisi” olarak tanınan Buket Özgünlü, 2019 yılında kurulan Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nin kurucusu ve başkanıydı. Sahipsiz köpekler için topladığı bağışlarla gündeme gelen Özgünlü, Haziran 2024'te Şanlıurfa'dan 35 köpeği Ankara'ya getirmesi nedeniyle tutuklandı, ardından tahliye edildi. Derneğe yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığı iddiasıyla başlatılan ayrı bir soruşturmada ise yeniden tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, 18 milyon lirayı aşan bağışların usulsüz işlemlere konu edildiği yer aldı. Sahte mama faturaları ve aile üyelerine yapılan para transferleriyle ilgili hazırlanan iddianame kapsamında Özgünlü'nün de aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında 12 yıl 3'er aya kadar hapis cezası istenmişti.

Başlıklar :HayvanKöpekSaldırı
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