KYK İLK BURS ÖDEME TARİHLERİ 2027-2027: KYK ilk burs ödemesi 2026 ne zaman, toplu mu yatacak?

KYK burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan üniversite öğrencileri, 2026 yılının sonuna kadar alacakları ödeme tutarını ve ilk ödeme tarihini gündeminde tutuyor. Öğrencilere verilecek burs ve kredi miktarı yıl sonuna kadar 4 bin lira olarak uygulanacak. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2027 döneminde öğrenci desteklerine ne kadar artış yapılacağı da merak edilmeye başlandı. Diğer ödeme kalemlerinde olduğu gibi KYK burs ve kredi tutarlarında da yeni yılda artış beklentisi bulunuyor. Ancak öğrencilerin ilk ödeme sürecinde dikkat etmesi gereken tek konu ödeme miktarı değil. Burs veya kredi almaya hak kazanan adayların taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor. Bu işlemi yapmayan öğrenciler destek hakkından vazgeçmiş sayılacak. KYK burs ve kredi ödemeleri ise eğitim yılı boyunca 12 ay üzerinden gerçekleştiriliyor ve yaz tatilinde de devam ediyor. Böylece öğrenciler eğitim döneminin yanı sıra tatil aylarında da destek almaya devam ediyor. Peki, 2026 KYK burs ödemeleri ne zaman başlayacak, ilk ödeme hangi tarihte hesaplara yatırılacak ve yeni yıl zammı ne kadar olacak?