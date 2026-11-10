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KYK İLK BURS ÖDEME TARİHLERİ 2027-2027: KYK ilk burs ödemesi 2026 ne zaman, toplu mu yatacak?

14:19, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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KYK burs ve kredi ödemeleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencilerinin en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yürütülen destek programı kapsamında burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, ilk ödemenin hangi tarihte hesaplarına yatırılacağını merak ediyor. Mevcut bilgilere göre öğrencilerin alacağı burs ve kredi tutarı yıl sonuna kadar 4 bin lira olarak uygulanacak. Yeni yılla birlikte diğer ödeme kalemlerinde olduğu gibi öğrenci burslarında da artış yapılması beklenirken, 2027 yılında geçerli olacak tutar da gündemdeki yerini koruyor. Ödeme sürecinde öğrencilerin dikkat etmesi gereken önemli aşamalardan biri ise taahhütname onayı. Bu işlemi belirtilen süre içinde tamamlamayan adaylar, burs veya kredi hakkından vazgeçmiş sayılacak. KYK ödemeleri eğitim yılı boyunca 12 ay üzerinden yapılırken tatil dönemlerinde de devam ediyor. Peki, KYK ilk burs ödemesi 2026 yılında ne zaman yapılacak, burs ve kredi ödemeleri hangi tarihte hesaplara geçecek?

KYK burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan üniversite öğrencileri, 2026 yılının sonuna kadar alacakları ödeme tutarını ve ilk ödeme tarihini gündeminde tutuyor. Öğrencilere verilecek burs ve kredi miktarı yıl sonuna kadar 4 bin lira olarak uygulanacak. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2027 döneminde öğrenci desteklerine ne kadar artış yapılacağı da merak edilmeye başlandı. Diğer ödeme kalemlerinde olduğu gibi KYK burs ve kredi tutarlarında da yeni yılda artış beklentisi bulunuyor. Ancak öğrencilerin ilk ödeme sürecinde dikkat etmesi gereken tek konu ödeme miktarı değil. Burs veya kredi almaya hak kazanan adayların taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor. Bu işlemi yapmayan öğrenciler destek hakkından vazgeçmiş sayılacak. KYK burs ve kredi ödemeleri ise eğitim yılı boyunca 12 ay üzerinden gerçekleştiriliyor ve yaz tatilinde de devam ediyor. Böylece öğrenciler eğitim döneminin yanı sıra tatil aylarında da destek almaya devam ediyor. Peki, 2026 KYK burs ödemeleri ne zaman başlayacak, ilk ödeme hangi tarihte hesaplara yatırılacak ve yeni yıl zammı ne kadar olacak?

İLK KYK BURS NE ZAMAN YATACAK?

Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencileri burs-kredileri almaya hak kazanacak. İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak.

KYK TOPLU PARA ÖDEMESİ NE ZAMAN?

İlk KYK burs toplu para ödemesinin yapılacağı tarih henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulmadı. Ancak 2025-2026 burs ve öğrenim kredisi sonuçları 4 Kasım 2025 tarihinde açıklanmıştı. Sonuçlarının ardından ilk ödemeler 18-20 Kasım tarihleri arasında hesaplara iki aylık olarak toplu yatırılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde ödemelerin Kasım ayı içerisinde iki aylık olarak ödenmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Başlıklar :kykKYK burskyk burs ödemesi
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KYK İLK BURS ÖDEME TARİHLERİ 2027-2027: KYK ilk burs ödemesi 2026 ne zaman, toplu mu yatacak?

KYK burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan üniversite öğrencileri, 2026 yılının sonuna kadar alacakları ödeme tutarını ve ilk ödeme tarihini gündeminde tutuyor. Öğrencilere verilecek burs ve kredi miktarı yıl sonuna kadar 4 bin lira olarak uygulanacak. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2027 döneminde öğrenci desteklerine ne kadar artış yapılacağı da merak edilmeye başlandı. Diğer ödeme kalemlerinde olduğu gibi KYK burs ve kredi tutarlarında da yeni yılda artış beklentisi bulunuyor. Ancak öğrencilerin ilk ödeme sürecinde dikkat etmesi gereken tek konu ödeme miktarı değil. Burs veya kredi almaya hak kazanan adayların taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor. Bu işlemi yapmayan öğrenciler destek hakkından vazgeçmiş sayılacak. KYK burs ve kredi ödemeleri ise eğitim yılı boyunca 12 ay üzerinden gerçekleştiriliyor ve yaz tatilinde de devam ediyor. Böylece öğrenciler eğitim döneminin yanı sıra tatil aylarında da destek almaya devam ediyor. Peki, 2026 KYK burs ödemeleri ne zaman başlayacak, ilk ödeme hangi tarihte hesaplara yatırılacak ve yeni yıl zammı ne kadar olacak?

İLK KYK BURS NE ZAMAN YATACAK?

Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencileri burs-kredileri almaya hak kazanacak. İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak.

KYK TOPLU PARA ÖDEMESİ NE ZAMAN?

İlk KYK burs toplu para ödemesinin yapılacağı tarih henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulmadı. Ancak 2025-2026 burs ve öğrenim kredisi sonuçları 4 Kasım 2025 tarihinde açıklanmıştı. Sonuçlarının ardından ilk ödemeler 18-20 Kasım tarihleri arasında hesaplara iki aylık olarak toplu yatırılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde ödemelerin Kasım ayı içerisinde iki aylık olarak ödenmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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